В частности, российские оккупанты накапливают войска.

Российские захватчики готовят реванш за полный проигрыш инициативы на Добропольском направлении Донетчины, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

"Доброполье - не просто. Наша операция продолжается. Главком сказал, что где-то 2,5-3 километра на юге они еще зачистили. Зачистили, но понимает Россия, что там проиграла инициативу полностью, и понимаем, что они готовят реванш. Это понятно по перехватам, что они накапливают войска. По всем признакам понимаем", - сообщил Зеленский.

Также он рассказал о ситуации вокруг Покровска, подчеркнув, что враг за последние дни не имел успеха. Он отметил, что до 30% всех боевых действий на фронте происходят в районе Покровска. При этом, на это направление приходится где-то 50% управляемых авиационных бомб, которые применяют россияне.

Как сказал Зеленский, украинским защитникам не просто защищать Покровск. Он добавил, что в Покровске присутствует "пару сотен" российских оккупантов - от 260 до 300 захватчиков.

По словам президента, внутри Покровска работает украинский 425-й штурмовой полк. "Больше нагрузки сегодня именно на них. Они в достаточно сложных боевых действиях", - отметил Зеленский.

Также он поблагодарил 35 и 38 бригады, украинских морпехов, которые на Покровском направлении выполняют важные задачи. Также 68-я отдельная егерская бригада, 32-я и 155-я бригады.

Отдельно президент сказал, что идут бои в районе Константиновки, но ситуация остается неизменной.

