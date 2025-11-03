Если ничего не упустить, то техника прослужит долго.

Покупка холодильника - очень серьезное дело, потому что стоит такая техника немало. На новую модель деньги есть не у всех, поэтому часто люди выбирают подержанные варианты. Узнайте, как проверить б/у холодильник при покупке.

Как выбрать холодильник - на что обратить внимание

Специалисты магазина подержанной техники и товаров для дома Reperch объяснили, на что нужно обращать внимание при покупке б/у холодильника. В первую очередь они порекомендовали замерить пространство на кухне, где будет стоять охлаждающий агрегат, потому что именно такую ошибку часто совершают люди, выбирая замену старому холодильнику. Обычной рулеткой необходимо измерить ширину, высоту и глубину, а также оставить пространство для вентиляции - не менее 2,5 см с каждой стороны, сзади и сверху, и понять, "пройдет" ли новая техника в дверные проемы. В Reperch напомнили, что б\у холодильники обычно не подлежат возврату, поэтому ошибка обойдется дорого.

Далее стоит определиться с тем, какие холодильники не надо покупать - в этом поможет детальное изучение моделей. Одни устройства славятся своей долговечностью, другие, наоборот, имеют плохую репутацию из-за частых ремонтов. Отзывы владельцев тех или иных брендов можно найти в интернете, также не лишним будет пообщаться со знакомыми.

Следующий шаг - задать владельцу подержанного холодильника несколько вопросов - почему он его продает, сколько лет технике, ремонтировали ли ее когда-нибудь, человек купил холодильник новый или уже б\у, все ли детали в нем оригинальные, есть ли сломанные (поврежденные). Также необходимо попросить у владельца видео работы холодильника или приехать самостоятельно, включить в розетку и проверить на шум, утечки и степень охлаждения. Температура в холодильной камере должна быть от +2 до +5 °C, и если при вас он не начал охлаждаться, проблема может быть в компрессоре.

Не стоит ориентироваться на то, как проверить холодильник при доставке, потому что если вам его привезут - обратно вернуть не получится. Заранее просите фото и видео, обращайте внимание на цвет устройства, наличие вмятин, ржавчины, подтеков, сломанных полок или ящиков. Дополнительно нужно оценить состояние резинки-уплотнителя на двери, причем, не только визуально. Есть простой тест - нужно положить лист бумаги между дверью и самим холодильником, и закрыть его. Если лист получится достать без усилий, значит, резинка прилегает неплотно, ее придется менять.

По мнению Reperch, наличие неприятных запахов - тоже важный момент. Даже если продавец уверяет вас, что после чистки они улетучатся, это может быть неправдой. Дело в том, что запах плесени или гнили проникает в пластик, и если за холодильником долго не ухаживали, вы ничем его не отмоете, а потом эти ароматы пропитают ваши продукты.

Кроме того, проверка катушек и компрессора позволит вам сэкономить деньги. Под холодильником находятся конденсаторные змеевики, на них не должно быть комьев пыли и грязи. Если они есть, значит, холодильник не обслуживался должным образом, он во время работы сильно перегревается, что влияет на износ компрессора. О его состоянии можно судить по тому, как устройство работает. Если запускается шумно, дребезжит и стучит, значит, деталь неисправна, а чинить ее дорого. Также специалисты Reperch советуют не брать холодильники старше 10 лет - несмотря на их привлекательную стоимость, часто срок эксплуатации этих устройств уже давно вышел, а значит, вам "светит" обязательный ремонт и, скорее всего, дорогостоящий.

Как проверить, хорош ли подержанный холодильник - мнение из Сети

Пользователи Reddit также поделились своим опытом и рассказали, какой холодильник выбрать, если нужно купить б\у модель. Пользователь под ником ten1219eighty5 порекомендовал заглянуть за заднюю стенку холодильника и посмотреть, нет ли там следов мышиных экскрементов, следов жизнедеятельности насекомых. Если они есть, то обязательно "переедут" в вашу квартиру.

Другой юзер под ником XRlagniappe посоветовал дважды подумать, прежде чем покупать подержанный холодильник. Он рассказал, что семья его жены так сделала и была шокирована ужасным запахом. Этот аромат не проявлялся при покупке и появился, только когда техника охладилась.

Человек, который в Сети называет себя CamelHairy, сказал, что если уж вы решили купить старый холодильник, лучше обратиться в магазин подержанной бытовой техники. Возможно, это обойдется дороже, зато устройства будут проверены, обслужены и, возможно, даже с гарантией. Это гораздо безопаснее, чем покупать их "с рук".

