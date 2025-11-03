Несмотря на то, что Пентагон дал согласие Белому дому на передачу ракет Украине, Трамп не спешит их поставлять.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 2 ноября, журналистам, что не рассматривает возможность предоставления Украине ракет дальнего действия Tomahawk несмотря на то, что Пентагон дал согласие Белому дому на отправку этого оружия, сообщает The Hill.

"Я могу изменить свое мнение, но на данный момент я этого не делаю", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о поставках ракет Украине.

Издание ссылается на сообщение CNN, которое появилось в пятницу, 31 октября, о том, что Пентагон дал согласие на отправку ракет большой дальности, о которых президент Украины Владимир Зеленский давно просит администрацию Трампа.

В CNN отметили, что решение Министерства обороны базировалось на оценке, что предоставление ракет Tomahawk Украине не окажет негативного влияния на запасы США.

Двое европейских чиновников рассказали телеканалу, что были удивлены, когда отдельная оценка Объединенного комитета начальников штабов показала, что нет оснований не отправлять Украине ракеты, однако президент США Дональд Трамп все равно выступил против предоставления оружия Украине.

"Нам нелегко это сделать... Вы говорите об огромном количестве очень мощного оружия", - сказал Трамп перед встречей с Зеленским в Белом доме.

Издание отмечает, что по словам президента Украины, отказ предоставить ракеты снизил интерес российского президента Владимира Путина к дипломатии с Украиной.

"Россия продолжает делать все, чтобы уклониться от дипломатии, и как только вопрос о возможности дальнего удара для нас - для Украины - стал менее актуальным, интерес России к дипломатии почти автоматически исчез", - сказал Зеленский в одном из своих ежедневных обращений к народу.

Поэтому, по его мнению, именно вопрос о возможности нанесения Украиной дальнего удара по территории России и является незаменимым ключом к миру.

При этом, как говорится в публикации, Россия предупредила США о недопустимости поставки ракет в Киев, так как это приведет к значительной эскалации конфликта.

Издание поделилось, что Кремль в войне против Украины использует ракеты собственного производства, а также из Китая и еще дроны-камикадзе из Ирана.

Другие заявления Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что санкции США против России не заставят кремлевского диктатора Владимира Путина закончить войну в Украине. Все потому, что по словам главы Белого дома, Россия не много покупает в США. В то же время, считает Трамп, Путин хочет торговать с США, чтобы заработать много денег для своей страны. При этом, президент США все еще верит, что за несколько месяцев ему удастся прекратить войну в Украине.

Также мы писали, что Трамп на вопрос, с кем сложнее иметь дело - с российским диктатором Владимиром Путиным или с лидером Китая Си Цзиньпином, заявил, что "с этими людьми нельзя шутить". Трамп отметил, что оба политика жестокие, умные и очень сильные лидеры. Поэтому, добавил президент США, к ним надо относиться очень серьезно.

