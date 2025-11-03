Появился официальный тизер романтической комедии 'Испытательный срок'

Лента с Кузнецовой, Парастаевым и Довженко в главных ролях в кино - с 15 января.

В украинских кинотеатрах уже 15 января 2026 года стартует новая история о любви, амбициях и втором шансе - "Испытательный срок", романтическая комедия 1+1 media и SFERA FILM. Создатели фильма презентовали первый официальный тизер, в котором появилось более десяти любимых актеров и звезд шоубиза.

Тизер показывает первые сцены соперничества главных героев Полины (Екатерина Кузнецова) и Романа (Кирилл Парастаев) - острые диалоги, забавные ситуации в офисе, искры, которые вспыхивают между ними с первой встречи. Зрителей ожидает динамичная романтическая история, полная юмора, тепла, трушности и узнаваемых моментов из жизни. А еще - красивые локации и теплый Киев с его атмосферными улочками и зданиями.

Да, действительно исключительный каст соединил представителей разных поколений украинского кино: Екатерина Кузнецова, Кирилл Парастаев, Вячеслав Довженко, Ирма Витовская, Андрей Исаенко, Татьяна Малкова, Иван Шаран, Дмитрий Танкович, Маричка Хоменко, Дарья Петрожицкая, Тарас Цимбалюк, Виктор Жданов. Этот звездный тандем и появление без преувеличения легендарного камео в тизере - Павла Зиброва - намекает на особый шарм и юмор ленты.

"Наш фильм - это легкое, ироничное, но в то же время искреннее европейское кино о современных людях, которые учатся доверять, прощать и строить себя заново. Это красивая история с живыми героями, которые балансируют между карьерой, семейными проблемами и собственными эмоциями. Ты им веришь, они становятся "своими". Горжусь, что нам с командой удалось снять такое актуальное и яркое кино", - отметила Анна Гончар, продюсер ленты и руководитель инвестиционных и партнерских проектов ТВ бизнеса 1+1 media.

В центре сюжета - Полина, дочь влиятельного бизнесмена, которая после измены отца решает начать все сначала. Она проходит испытательный срок в рекламном агентстве, где ее главным конкурентом становится Роман - молодой, амбициозный и уверенный в себе специалист. Их соперничество превращается в настоящий эмоциональный поединок, в котором профессиональная борьба постепенно переходит в игру чувств.

"Мы хотели сделать историю, в которой каждый увидит себя - со всеми слабостями, самоиронией и верой в любовь. Екатерина Кузнецова и Кирилл Парастаев образовали на экране невероятный дуэт - современный, честный и настоящий. Лента откроет зрителям новых звезд, а также покажет тех, кто уже давно завоевал колоссальную популярность аудитории. Это сочетание нас очень вдохновляет", - добавила Ирина Громозда, режиссер фильма.

Команда проекта резюмирует: "Испытательный срок" - это история о тех, кто не боится менять себя и мир вокруг. С юмором, эмоциями и любовью - именно так, как хочется начать новый год. Это стильное, динамичное и жизненное кино, балансирующее между юмором и искренними эмоциями. В прокате - с 15 января 2026 года.

Справочно

Производством ленты занимается 1+1 media совместно с продакшн-командой SFERA FILM. Продюсерами фильма являются Анна Гончар, руководитель инвестиционных и партнерских проектов Телевизионного бизнеса 1+1 media, и Дмитрий Сафановский. Автор сценария - Евгений Бургела, режиссер - Ирина Громозда, оператор-постановщик - Владимир Иванов. Дистрибутор фильма в Украине - B&H Film Distribution.

