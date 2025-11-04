В оценивании приняли участие 47 регионов России в этом году.

Министерство промышленности и торговли России будет присваивать рейтинг "дронификации" с целью стимулирования развития беспилотных летательных аппаратов на всей территории России, пишет Defense News.

В материале говорится, что оценку будут ставить, учитывая 10 критериев. Они определены как ключевые для успешного развития возможностей дронов. В частности, будет приниматься во внимание наличие соответствующей инфраструктуры, доступ к специальному финансированию и количество операторов дронов, работающих в регионе на полную ставку.

Издание отмечает, что уже с 2026 года участие в оценке будет обязательным для всех субъектов России. Исключение будет сделано для тех регионов, которые Кремль называет "новыми", то есть речь идет об оккупированных украинских территориях.

Указывается, что в этом оценивании в текущем году приняли участие 47 регионов России. Самое высокое место заняла южно-центральная российская республика Башкортостан, также известная как Башкирия.

Второе место заняли Самарская, Сахалинская и Новгородская области, а также Ульяновская и Ямало-Ненецкая области. На девятом месте оказалась Москва, а Санкт-Петербург - 12, хотя этот город получил самый высокий балл в категории инфраструктуры, имеющей значение для промышленности.

По данным издания, эту идею предложил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак. Он считает, что это чисто гражданский проект, который направлен на содействие созданию нового сектора экономики на основе беспилотных летательных аппаратов.

По мнению Шпака, система рейтингования, кроме оценки готовности регионов к массовому внедрению БпЛА, должна способствовать изменению общественного мнения о дронах: отходя от их военного назначения и перехода к гражданскому применению.

Однако, издание отмечает, что программы по производству дронов, существующие в России и имеющие официально гражданское назначение, неоднократно находили военное применение, в частности в войне Москвы против Украины. Это касается продажи гражданских дронов для военного использования, а также правительственных проектов по обучению школьников строить и эксплуатировать дроны.

В статье указывается, что в 2023 году правительство России обнародовало программу развития беспилотной авиации в стране до конца десятилетия. Планируется, что Россия инвестирует в эту инициативу от 8,2 млрд до 12,4 млрд долларов. Более того, конкретным проектам, связанным с дронами, обещают дополнительные источники финансирования и программы.

Дроны на войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что польские военные получили первые два комплекта беспилотников Wizjer, которые были заказаны в 2021 году. В этих БпЛА нашли серьезные проблемы. Отмечается, что 23 октября беспилотник Wizjer потерпел крушение, он упал из-за технической неисправности на грузовик одного из отделений местного почтового оператора в Иновроцлаве. Журналисты рассказали, что в целом польские военные обнаружили около 20 проблем с дроном Wizjer.

Также мы писали, что издание The Sunday Times рассказало, как украинские дроны спасают жизни российских оккупантов. Так, в июне этого года двое российских захватчиков, которые оказались в ловушке дрона и наземного робота, написали на куске картона о том, что хотят сдаться в плен. Вместо того, чтобы открыть по ним огонь, беспилотник указал оккупантам направление, в котором мужчины должны идти. Они вышли к украинским позициям, где они и были взяты в плен.

