Российские оккупационные войска продолжают давить в Покровске Донецкой области. Враг использует бронированную и легкобронированную технику.

Такое заявление сделал майор Владимир Назаренко – заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины, офицер "Легиона Свободы". В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что ситуация в городе очень сложная.

Говоря о тактике оккупантов, военный отметил, что она не изменилась. Речь о максимальном использовании всех имеющихся у противника ресурсов.

"На самом деле в большинстве случаев растут не их успехи, а их потери. К сожалению, враг готов (идти) на эти потери, и не только в живой силе, но и в технике, боеприпасах и пушках", – пояснил Назаренко.

Он отметил, что враг действует малыми группами. Время от времени оккупанты задействуют бронированную и легкобронированную технику, обшитую щитами и решетками.

В основном, вражеские силы обнаруживают и уничтожают. В то же время те группы оккупационных войск РФ, которым удается просочиться через огонь артиллерии и БПЛА, "отрабатываются в стрелковых столкновениях, в прямом контакте", говорит Назаренко.

"Самая большая проблема - это логистика и передвижения. Так называемая "килл зона" постоянно расширяется. Враг из-за выбранного темпа несет огромные потери, ведь в большинстве случаев его группы не доходят даже до точек накопления", – констатировал офицер.

Война в Украине: ситуация на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 30% всех боевых действий на фронте происходят в районе Покровска. По его словам, в течение последних дней враг успехов не имел.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в Донецкой области украинские защитники продолжают освобождение и зачистку территорий. Он отметил, что Силы обороны увеличивают давление на Добропольском выступе.

