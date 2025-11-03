Недавно обнаруженная планета GJ 251c вращается вокруг красного карлика на расстоянии менее 20 световых лет от нас.

Астрономы открыли буквально "по соседству" с Землей новую экзопланету, которая может быть лучшим кандидатом для поиска внеземной жизни.

Как пишет ecoticias.com, планета, известная как GJ 251c, вращается вокруг красного карлика на расстоянии 18,2 световых лет от нас в созвездии Близнецов, и ее масса примерно в 3,84 раза больше массы нашей планеты. Самое интересное, что она находится в обитаемой зоне своей звезды — на орбитальном расстоянии, которое не слишком далеко и не слишком близко к ней для существования жизни.

"Экзопланета находится в обитаемой зоне, или "зоне Златовласки", на таком расстоянии от своей звезды, что на её поверхности может существовать жидкая вода, если у неё есть подходящая атмосфера", - объясняет астроном Суврат Махадеван из Университета штата Пенсильвания.

Ученые все еще пытаются выяснить сложную смесь ингредиентов, из которых состоит мир, в котором может зародиться жизнь, но есть несколько ключевых характеристик.

Первые два момента, на которые обращают внимание ученые, это: имеет ли планета твердый, каменистый состав, как Земля, поскольку это единственный мир, о котором нам достоверно известно, что на нем есть жизнь; и находится ли планета на таком расстоянии от своей звезды, где температура допускает существование жидкой воды, так называемого "растворителя жизни".

Экзопланеты, соответствующие обоим критериям, удивительно редки. Поэтому та, которая не только соответствует этим критериям, но и находится достаточно близко для детального изучения, — настоящее сокровище.

"Особую ценность [GJ 251c] делает то, что её родительская звезда находится совсем рядом, всего в 18 световых годах от нас", — говорит астроном Пол Робертсон. "С космической точки зрения, это практически соседство".

Эта экзопланета вращается вокруг звезды GJ 251 — красного карлика, масса и диаметр которого составляют примерно треть массы и диаметра Солнца. Благодаря её небольшому размеру и низкой температуре, обитаемая зона находится гораздо ближе к звезде, чем обитаемая зона Солнечной системы. Это может существенно облегчить поиск любых планет, находящихся в этой области, поскольку их орбиты короче, что упрощает обнаружение и суммирование сигналов с нескольких орбит.

Ранее астрономы обнаружили новую экзопланету, которая больше Юпитера. Она была найдена в так называемой "запретной зоне" вокруг умирающей звезды, где планеты обычно не выживают. Объект имеет возраст около 5,8 млрд лет и находится всего в 82 световых годах от нас в созвездии Дракона.

