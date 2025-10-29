Популярный десерт можно приготовить, даже не включая духовку.

Женщины, которые привыкли готовить дома сладкое, знают, что чизкейк можно сделать по-разному - не только в духовке, но даже и на водяной бане, классический или ягодный. Узнайте, как приготовить чизкейк без выпечки по рецепту шеф-повара.

Как сделать чизкейк - рецепт, проверенный временем

Издание Kirbie Cravings делится уникальным способом и рассказывает, как приготовить чизкейк с творогом так, чтобы он был мягким и воздушным. Автор множества кулинарных книг Дженнифер Ли считает, что достаточно всего трех продуктов, чтобы получился изысканный и вкусный десерт.

Ингредиенты:

170 граммов творога творога 5% или 9%;

четыре яйца;

белый шоколад.

Чизкейк из творога без выпечки, по словам автора рецепта, можно приготовить сразу и долго хранить - спустя время, он все равно останется таким же вкусным. Сначала нужно соединить творог и яичные желтки в одной емкости и взбить миксером до однородной консистенции. Затем растопить белый шоколад и вмешать в творожную массу. Параллельно приготовить сухую глубокую емкость, в ней взбить миксером до устойчивых пиков яичные белки, также аккуратно вмешать в тесто.

Приготовить водяную баню, на нее поставить форму для выпечки и вылить получившуюся смесь. Готовить таким образом чизкейк творожный 45 минут, а затем убрать в холодную духовку, не включая ее, еще на 45 минут. После этого сразу убрать в холодильник, чтобы десерт застыл.

Дженнифер Ли предупреждает, что водяная баня не должна быть слишком глубокой, иначе чизкейк получится плотным. Также не стоит передерживать десерт в духовке, так как если увеличить время, сладость может "осесть". Тем не менее, кулинар уверяет, что такой пирог может храниться в холодильнике несколько дней и ничего не потерять во вкусе. Перед подачей его можно посыпать тертым шоколадом или сахарной пудрой.

