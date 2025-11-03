При отключениях света важно защищать технику: эксперт пояснил, как это сделать

По словам специалиста, если в доме есть реле напряжения с таймером, оборудование все сделает в автоматическом режиме.

Во время отключения света лучше выключать мощные приборы из розетки, чтобы они не выходили из строя после восстановления электроснабжения. Об этом в эфире КИЕВ24 сказал Вадим Литвин, председатель правления ОО "Ассоциация энергоаудиторов Украины".

По его словам, бойлеры, электроплиты, стиральные машины и т.д. стоит выключать полностью из розетки после отключения света и включать через около 15 минут после того, как подали напряжение.

"Я бы советовал мощную технику, такую как бойлеры, машинки, электроплиты выключать полностью, и включать ее минимум через 10-15 минут после того, как дали напряжение. С одной стороны - это уменьшит перегрузку сети и работу ее в нештатном режиме. С другой стороны - это период, когда идут наибольшие колебания и соответственно, вы еще и сохраните эту технику. То есть, два - в одном", - сказал Литвин.

По словам специалиста, если в квартире стоит реле напряжения с таймером, то он в автоматическом режиме подождет определенный интервал, а затем включит напряжение.

Защита электроприборов - больше советов

Как писал УНИАН, из-за ударов РФ по украинской энергетике в электросети могут происходить перепады напряжения. Инженер-электрик Анатолий Гичка рассказал, что некоторые электроприборы к ним особенно чувствительны.

Специалист также говорит, что нужно составлять реле напряжения, в которых есть задержка при включении. В большинстве случаев оно ставится в распределительном щитке после прибора учета - это зависит от того, где при монтаже электросети он был установлен. Для бытовых нужд, для типовой квартиры, достаточно стабилизатора на 2-2,5 кВт. Подобные работы стоит доверить исключительно профильному специалисту. Как добавил электрик, наиболее чувствительными к скачкам напряжения являются стиральные машины, телевизоры и холодильники.

