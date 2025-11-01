О новой инициативе сообщили в Министерстве социальной политики.

Каждая украинская семья с низким доходом имеет право на дополнительные выплаты. Так, в Минсоцполитики сообщили, что в рамках проекта "Теплая зима" будет оформлена помощь малообеспеченным семьям. Узнайте, кто и когда может ее получить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске проекта "Зимняя поддержка" для украинцев.

Какая предусмотрена помощь малообеспеченным

По словам министра социальной политики Дениса Улютина, на соответствующее решение уже предусмотрены средства из бюджета. Известно, что министерство уже работает над этим актом и такая инициатива будет вынесена на рассмотрение Кабмином.

Видео дня

Также Улютин ответил, когда будут выплаты малообеспеченным семьям - по словам главы министерства, финансовую помощь в размере 6 500 грн получат все украинцы, в том числе из прифронтовых территорий, уже этой зимой. Кроме того, министр заверил, что средства на зимнюю поддержку населения есть, и как только решение будет принято, сразу начнется регламентация данного акта.

Кабмин, в свою очередь, опубликовал пояснительную записку к проекту "Теплая зима 2025\2026", в которой пояснил, что главная цель такой помощи - обеспечить поддержку:

детям, над которыми установлено опекунство;

детям со статусом инвалидности, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

детям из малообеспеченных семей;

детям с первой группой инвалидности из числа ВПО;

одиноким пенсионерам.

В записке указано, сколько платят малообеспеченным семьям в рамках проекта - объясняется, что такая помощь будет единоразовой в размере 6 500 грн, для того чтобы люди прошли зимний период 2025-2026 года. При этом, деньги будут начислены на текущий счет получателя со специальным режимом использования или на виртуальную карту "Дія.Картка" и доступны для использования в течение 180 дней с момента их получения.

Вас также могут заинтересовать новости: