Президент подчеркнул, что не все оружие Украина может позволить себе экспортировать.

Украина готова открыть экспорт оружия за границу в будущем. Тем не менее, некоторые виды вооружения очень нужны и нашей стране. Об этом этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Не все оружие мы можем позволить себе экспортировать, скажу честно. Некоторое оружие для нас очень важно. Мы готовы работать с морскими дронами, у нас их больше, чем мы их используем... У нас точно есть их в два раза больше, чем мы их используем. Также у нас, на мой взгляд, есть и другое оружие, есть и артиллерийские системы, хотя их не бывает, честно говоря, много, но у нас их сейчас много производят... Мы видим в этом экспортный потенциал, но на это нужен бюджет", - сказал он.

По словам Зеленского, было бы справедливо, если бы партнеры на 100% финансировали производство некоторого дефицитного оружия в Украине, а уже произведенные вооружения делились пополам. Он отметил, что есть отдельные страны, которые готовы в итоге передать Украине свою половину.

"То есть действуют такие лояльные отношения, что они просто верят в Украину и переживают. Но, безусловно, мы понимаем, что это будет их половина", - объяснил президент.

Украина не сможет открыть прямой экспорт оружия в условиях войны - что известно

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что во время войны не может происходить экспорт вооружений, изготовленных украинскими частными производителями. Он подчеркнул, что сейчас в приоритете - наполнение украинских вооруженных сил.

Шмыгаль отметил, что правительство Украины ищет дополнительные средства, чтобы "заказать все, что в государстве может производиться". Он добавил, что во время войны могут быть только отдельные партнерские проекты.

