Журналист служил в 35 отдельной бригаде морской пехоты.

На войне с российскими захватническими войсками погиб украинский фотограф Константин Гузенко, который мобилизовался в ряды армии в прошлом году.

О мобилизации в службу связей с общественностью 35 отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского Гузенко объявил в конце февраля 2024 года. Сегодня журналист-воин Владислав Головко сообщил в социальной сети Facebook о его смерти:

"Костя погиб. Это боль, которую разделяют десятки, если не сотни людей, которые его знали или хотя бы ненадолго пересекались на своих путях. Костя замечательный - талантливый, чуткий, нежный и хрупкий, а вместе с тем решительный и сильный. Он открывался миру, а мир был открыт для него. Его гибель - невыразимая потеря для родных и близких".

Основатель Ukraїner Богдан Логвиненко написал, что не может поверить в новость о смерти Константина. Фотограф присоединился к команде проекта еще в 2020 году.

"Больше всего мы ездили вместе на съемки в 2022 и 2023. Были вместе и на Юге, и на Востоке, и на Севере. Во всех не слишком безопасных уголках нашей страны, Костя никогда не боялся ехать куда угодно. И тогда он сам присоединился к Морпехам. После мы виделись всего несколько раз, Костя заходил в гости, когда бывал в Киеве. Вчера Костя погиб", - добавил журналист.

Как сообщал УНИАН, недавно на пути к военной части погиб украинский актер-воин Алексей Наконечный.

