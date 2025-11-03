Согласно анализу DxOMark, нет никакой разницы в качестве дисплея между iPhone 17 и 17 Pro Max.

Лаборатория DxOMark вынесла вердикт качеству экранов iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro Max. В результате тестирования выяснилось несколько неожиданных фактов, пишет NotebookCheck.

Несмотря на разные панели, оценка у всех экранов одинаковая – 151 балл. То есть по восприятию человеческого глаза они абсолютно идентичны, и нет никакой разницы в качестве дисплея между iPhone 17 за 800 долларов и 17 Pro Max за $1200.

В глобальном рейтинге дисплеев три устройства разместились на 25 строчке. С таким результатом новинки Apple уступают не только прямым конкурентам Pixel 10 Pro XL и Samsung Galaxy S25 Ultra, но и недорогому Pixel 9a.

Видео дня

Эксперты DxOMark особо раскритиковали то, что при минимальной яркости в 1 нит картинка на экране теряет контраст, особенно в темных помещениях. Из-за этого читать текст или рассматривать детали становится сложно, пока вы вручную не повысите яркость. Видео также выглядят слишком темными при слабом освещении.

Примечательно, что два года назад у iPhone 15 Pro был такой же результат (151 балл), а у 16 Pro даже на 1 балл меньше. Для сравнения, лучший результат сейчас у Pixel 10 Pro XL – 161 балл.

Ранее эксперты DxOMark оценили фронтальную камеру iPhone 17 Pro, назвав ее лучшей в мире. А поскольку селфи у обычного iPhone 17 идентично версии Pro, то базовая модель тоже превосходит всех конкурентов.

Bloomberg пишет, что Apple готовит юбилейное обновление iPhone на свое 50-ти летие. Главным событием станет выпуск складного iPhone, который станет частью серии iPhone 18.

Вас также могут заинтересовать новости: