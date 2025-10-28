Редиске не нужно много места для выращивания - подойдут контейнеры или горшки.

Редис многим нравится за его вкус и быстрый рост. Некоторые сорта могут дать урожай уже через месяц после посева.

Кроме того, не обязательно иметь огород, чтоб посеять редиску. Ее легко выращивать в обычных контейнерах на подоконнике или крыльце. Мы разобрались, как правильно посадить редиску на подоконнике и что необходимо знать для хорошего урожая.

Как вырастить редис дома на подоконнике

Издание Martha Stewart узнало у основательницы Bay Area Garden Сумати Кашьяпи и Лоры Айриш-Хэнсон, которая преподает садоводство в Миннесотском университете, как можно вырастить редис в контейнере.

Теоретически, в горшке можно выращивать любой сорт, если он подходящего размера. Для круглой редиски подойдет любой контейнер, тогда как для дайкона нужен глубокий горшок, в который влезет этот длинный овощ.

То, сколько растет редис в домашних условиях, напрямую зависит от сорта. Лучше всего брать те, которые быстро созревают. В издании выделили три сорта:

Солярис (гибрид, созревающий за 25 дней);

Holmes Royal Red (даст урожай за 25 дней);

China Rose (требует 60 дней).

"Подходящими емкостями для мелколистных сортов редиса являются балконные ящики, небольшие пакеты для выращивания и обычные горшки глубиной не менее 15-18 см и шире для лучшего разрастания. Для более крупных сортов с глубокой корневой системой глубина емкостей должна быть не менее 25-30 см", - советует Сумати Кашьяпи.

Лора добавляет, что выращивание редиса в контейнере практически не отличается от того, как это происходит в открытом грунте. Главным различием является влажность почвы.

Грунт нужно выбирать легкий и мягкий. Лучше смешать стандартную почвенную смесь и качественный компост. Можно обойтись без удобрений, но если решитесь, то выбирайте те, в которых нет высокого содержания азота.

Сеять семена нужно на глубину около 1,2-1,3 сантиметра на расстоянии около 5 сантиметров друг от друга. Если поместить их ближе, придется прореживать всходы.

Редису нравится прохлада и много солнца. Для лучшего результата нужно обеспечить ему несколько часов солнечного света в день.

"Для большинства людей самая большая проблема - поддерживать почвенную смесь в контейнере во влажном состоянии, особенно если контейнер стоит на открытом солнце или в незащищенном от ветра месте", - отметила Лора.

По ее словам, в контейнерах почва высыхает быстрее. Чтоб редис не выпускал стрелки с цветоносам, необходимо поддержвать землю во влажном состоянии. Если ваш редис все же стрелкуется, волноваться не стоит, ведь цветы и стрелки можно есть.

Редиска уязвима для многих вредителей. Особенную опасность представляют блошки, тля и слизни. Важно регулярно проверять, все ли в порядке с растениями. Зная, как вырастить редис в квартире, можно наслаждаться этим овощем круглый год, ведь погодные условия больше не помешают.

