Чтоб получать пенсию по инвалидности даже без стажа, необходимо входить в список категорий, которые имеют на это право.

В Украине люди, у которых есть подтвержденная группа инвалидности, получают специальную пенсию. Для нее требуется определенное количество стажа. Однако бывают случаи, когда нужных лет опыта не хватает, а инвалидность наступила.

Какая пенсия по инвалидности в Украине без стажа - далее в материале.

Как рассчитывается пенсия по инвалидности

Выплаты зависят от группы и составляют процент от пенсии по возрасту. Вот сколько можно получить:

за первую группу - 100% от пенсии;

за вторую группу -90%;

за третью группу - 50%.

Для получения этих выплат нужно накопить минимальное количество стажа. Для первой группу это 1-10 лет, а для второй и третьей - 1-14 лет.

Количество лет страхстажа зависит от того возраста, в котором человек получил соответствующий статус. Если это произошло после достижения пенсионного возраста, можно рассчитывать, что пенсия по инвалидности в Украине будет выплачиваться при наличии 15-летнего стажа.

Пенсия по инвалидности без стажа

Нередко бывает, когда человек получает статус лица с инвалидностью, но при этом не имеет даже минимальных лет стажа для назначения выплат. Ему могут все равно назначить пенсию по инвалидности, если:

человек приобрел инвалидность при прохождении срочной военной службы;

получил инвалидность из-за участия в массовых акциях протеста во время Революции достоинства (с 21 ноября 2013-го до 21 февраля 2014-го) и обратился за медпомощью до 30 апреля 2014-го.

Если же инвалидность была получена в других обстоятельствах и нет стажа, то необходимо обратиться в органы соцзащиты. На такие случаи предусмотрена социальная пенсия по инвалидности в Украине.

Отдельно стоит упомянуть выплаты для военных. Как указывается на сайте ПФУ, они могут получать пенсию по инвалидности даже без стажа, если инвалидность настала:

во время службы;

в течение трех месяцев после ухода со службы;

через три месяца после ухода со службы, но в результате болезней, которе возникли в период прохождения службы.

Размер выплат у них рассчитывается также в процентном соотношении, но не от пенсии по возрасту, а от денежного обеспечения:

70% (100%, если инвалидность в результате войны) - первая группа;

60% (80%)- вторая группа;

40% (60%) - третья группа.

В целом по каждому случаю стоит уточнять в ПФУ.

