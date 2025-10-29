Оформить пособие по безработице можно онлайн или в любом центре занятости.

Украинцы, которые временно остались без работы, имеют право на получение поддержки от государства. Эти средства должны помочь человеку в период, когда нет других источников дохода.

Мы разобрались, какой размер выплаты по безработице в 2025 году и как ее оформить.

Кто имеет право на выплаты по безработице

Как указывается в законодательстве, на помощь могут рассчитывать украинцы трудоспособного возраста, которые еще не вышли на пенсию по льготному стажу или выслуге лет. Вот кто имеет право получать пособие по безработице еще:

лица с группой инвалидности, которые не достигли пенсионного возраста и получают государственную соцпомощь или пенсию;

украинцы младше 16, если ранее они были трудоустроены и уволены из-за сокращений, изменений в организации производства или ликвидации предприятия;

одинокая мать (отец), которая ухаживает за ребенком с инвалидностью.

Кроме того, важно знать, сколько денег выплачивает государство безработным.

Выплаты по безработице в Украине - размер пособия

На размер пособия, как говорится на сайте Госслужбы занятости, влияет предыдущий размер дохода, причина увольнения и годы страхового стажа. Минимальная выплата составляет всего 1500 гривень в месяц. Ее предоставляют:

лицам, которых уволили за нарушение трудовой дисциплины, прогулы, кражи и т.д.;

лицам до 35 лет без страхового стажа.

При наличии хотя бы минимального стажа, сумма будет почти вдвое больше - 3600 гривен.

Если говорить о других категориях, то размер выплат можно посчитать, исходя из стажа и среднего заработка:

50% среднего зарплаты - стаж до трех лет;

55% - от трех до шести лет;

60% - от шести до 12 лет;

65% - от 12 до 18 лет;

70% - от 18 до 24 лет;

75% - от 24 до 30 лет;

80% - более 30 лет.

В период военного положения выплаты не могут превышать сумму в размере 8000 гривень. Отдельно стоит упомянуть, сколько платят пособие по безработице в Украине. В этот особый период его выплачивают сроком до 90 календарных дней. Пенсионеры могут рассчитывать на помощь в течение 360 дней.

Как оформить пособие по безработице в Украине

Для подачи заявки нужно прийти в любой центр занятости. С собой надо взять:

паспорт;

военный билет (в период военного времени военно-учетный документ);

трудовую книжку (бумажную или электронную);

справку о средней зарплате (формируется через "Дію");

диплом об образовании.

Также надо написать заявление о предоставлении статуса безработного. Услуга бесплатная, а все оформление занимает один рабочий день.

Кроме того, можно все сделать дома через портал "Дія". Для этого регистрируемся или входим на сайт с помощью КЭП (электронной подписи). Заполняем анкету безработного и выбираем подходящий центр занятости.

Далее указываем свой номер социального счета. Если его нет, то открываем в банке после назначения пособия. Загружаем на портал копии трудовой, паспорта, военного билета, диплома и подписываем заявление электронной подписью.

