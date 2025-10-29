Украинцы, которые временно остались без работы, имеют право на получение поддержки от государства. Эти средства должны помочь человеку в период, когда нет других источников дохода.
Мы разобрались, какой размер выплаты по безработице в 2025 году и как ее оформить.
- Кто имеет право на выплаты по безработице
- Выплаты по безработице в Украине - размер пособия
- Как оформить пособие по безработице в Украине
Кто имеет право на выплаты по безработице
Как указывается в законодательстве, на помощь могут рассчитывать украинцы трудоспособного возраста, которые еще не вышли на пенсию по льготному стажу или выслуге лет. Вот кто имеет право получать пособие по безработице еще:
- лица с группой инвалидности, которые не достигли пенсионного возраста и получают государственную соцпомощь или пенсию;
- украинцы младше 16, если ранее они были трудоустроены и уволены из-за сокращений, изменений в организации производства или ликвидации предприятия;
- одинокая мать (отец), которая ухаживает за ребенком с инвалидностью.
Кроме того, важно знать, сколько денег выплачивает государство безработным.
Выплаты по безработице в Украине - размер пособия
На размер пособия, как говорится на сайте Госслужбы занятости, влияет предыдущий размер дохода, причина увольнения и годы страхового стажа. Минимальная выплата составляет всего 1500 гривень в месяц. Ее предоставляют:
- лицам, которых уволили за нарушение трудовой дисциплины, прогулы, кражи и т.д.;
- лицам до 35 лет без страхового стажа.
При наличии хотя бы минимального стажа, сумма будет почти вдвое больше - 3600 гривен.
Если говорить о других категориях, то размер выплат можно посчитать, исходя из стажа и среднего заработка:
- 50% среднего зарплаты - стаж до трех лет;
- 55% - от трех до шести лет;
- 60% - от шести до 12 лет;
- 65% - от 12 до 18 лет;
- 70% - от 18 до 24 лет;
- 75% - от 24 до 30 лет;
- 80% - более 30 лет.
В период военного положения выплаты не могут превышать сумму в размере 8000 гривень. Отдельно стоит упомянуть, сколько платят пособие по безработице в Украине. В этот особый период его выплачивают сроком до 90 календарных дней. Пенсионеры могут рассчитывать на помощь в течение 360 дней.
Как оформить пособие по безработице в Украине
Для подачи заявки нужно прийти в любой центр занятости. С собой надо взять:
- паспорт;
- военный билет (в период военного времени военно-учетный документ);
- трудовую книжку (бумажную или электронную);
- справку о средней зарплате (формируется через "Дію");
- диплом об образовании.
Также надо написать заявление о предоставлении статуса безработного. Услуга бесплатная, а все оформление занимает один рабочий день.
Кроме того, можно все сделать дома через портал "Дія". Для этого регистрируемся или входим на сайт с помощью КЭП (электронной подписи). Заполняем анкету безработного и выбираем подходящий центр занятости.
Далее указываем свой номер социального счета. Если его нет, то открываем в банке после назначения пособия. Загружаем на портал копии трудовой, паспорта, военного билета, диплома и подписываем заявление электронной подписью.