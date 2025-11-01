Такой метод приготовления курицы считается самым удачным.

Основная проблема куриной грудки, как мяса, заключается в том, что почти всегда она после жарки или запекания оказывается сухой. Оказалось, есть лайфхак, как запечь куриную грудку в духовке, чтобы получить мягкое и сочное блюдо.

Как приготовить куриную грудку, чтобы она не была сухой - совет

Издание Express со ссылкой на Keto Recipes объясняет, что заветный продукт, который нужно добавить к курице, скорее всего, есть в вашем холодильнике или духовке. С ним курица никогда больше не будет пересушенной вне зависимости от того, как ее готовить - на гриле, в духовке или на мангале.

Люди, пытаясь довести мясо до готовности, боятся его недожарить, поэтому запекают дольше, из-за чего в итоге пересушивают. Секретный ингредиент решает и эту проблему.

Видео дня

Keto Recipes рассказывают, как запечь куриную грудку в духовке и что добавить в маринад, чтобы получить самое вкусное блюдо на свете. По словам экспертов, сырое мясо обязательно нужно посыпать специями и травами, чтобы сохранить влагу. Также можно добавить йогурт и лимонный сок - так курица будет еще более нежной. Однако главным ингредиентом для идеального маринада Keto Recipes назвали пищевую соду.

Именно в этом компоненте таится секрет, как приготовить куриную грудку сочной и мягкой - кулинары утверждают, что даже щепотки соды хватит, чтобы сохранить нежность мяса, разрыхлив его волокна, даже при длительной готовке. Затем, говорит эксперт, куриную грудку нужно положить на сковороду и готовить на среднем огне под крышкой. То же самое с духовкой - обязательно мясо нужно закрывать.

Однако если выбираете сковороду, готовить необходимо три минуты с одной стороны и семь минут с другой стороны. Затем выключить огонь и, не снимая крышку, дать курице "отдохнуть" пять минут. После этого можно наслаждаться удивительно мягким и сочным кусочком.

Вас также могут заинтересовать новости: