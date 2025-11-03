Эксперты советуют обслуживать ПК каждые 3-6 месяцев.

Чистка компьютера от пыли - это необходимость для стабильной работы и долговечности железа. После чистки система становится тише и работает на более низких температурах, что хорошо влияет на комплектующие ПК.

Как пишет BGR, эксперты советуют проводить тщательную чистку каждые 3-6 месяцев, а если в квартире есть животные, в ней курят или много пыли, то лучше ближе к каждые 2-3 месяца.

Пыль и грязь блокируют вентиляцию, из-за чего процессор и видеокарта нагреваются, начинают троттлить, падает производительность в играх и приложениях, а вентиляторы шумят сильнее. Долгое воздействие тепла изнашивает компоненты, может вызвать короткие замыкания и даже полный выход из строя железа.

Процесс чистки несложный, но требует аккуратности. Сначала выключаем ПК и обесточиваем блок питания. Снимаем пылевые фильтры и протираем их влажной тряпкой, просушивая перед установкой. Далее снимаем боковую панель корпуса и используем баллон с сжатым воздухом, чтобы удалить пыль с вентиляторов, радиаторов и вентиляционных отверстий.

Жесткие участки можно почистить мягкой кисточкой. Для материнской платы, оперативки и видеокарты - короткие порывы воздуха, для HDD и SSD - мягкая тряпка. Завершаем несколькоми порывами воздуха через вентиляцию блока питания. Дополнительно можно использовать специальные гели и мини-пылесосы для ухода за ПК и периферией.

