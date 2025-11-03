Ранее о новом романе актрисы писали только СМИ.

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон впервые подтвердила роман с гипнотерапевтом и лайф-коучем Джимом Кертисом.

В воскресенье, 2 ноября, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте черно-белую фотографию, на которой обнимает своего бойфренда. Ранее на ее странице уже появлялось его фото, но только со спины. На этот раз звезда подписала снимок так, что сомнений не остается - она влюблена в Кертиса:

"С днем рождения, моя любовь. Самый дорогой".

Тем временем коуч также поделился снимками с празднования своего 50-летия. В посте фотографий с Энистон нет, однако он отметил, что это лишь первая часть итогов праздника.

"50 и чувствую себя прекрасно! Итог дня рождения, часть 1. Спасибо за все пожелания и любовь. Так благодарен вам, мои друзья, семья и общество", - написал Кертис.

Напомним, в июле Дженнифер Энистон и Джима Кертиса впервые заметили вместе во время отдыха на яхте в Майорке. Это сразу вызвало волну слухов о новом романе актрисы.

Кертис - автор, гипнотерапевт и коуч с более чем 20-летним опытом, который работает с темами осознанности, медитации и личностного развития. Они познакомились через общих друзей.

