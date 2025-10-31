Ноябрьские изменения затронут пенсионеров, переселенцев и всех военнообязанных мужчин.

Ноябрь принесет немало изменений в жизни украинцев. Значительно поменяются правила оформления отсрочки от призыва. Пенсионерам и переселенцам нужно пройти идентификацию. В Украине начнут отопительный сезон, а в Польше больше не будут давать жилье всем беженцам.

Мы рассказали, что изменится в ноябре у украинцев, изменятся ли коммунальные тарифы и вырастут ли пенсии.

Отсрочка от мобилизации по новому закону

С 1 ноября военнообязанным мужчинам больше не нужно приходить в ТЦК, чтобы получить временное освобождение от призыва. Теперь отсрочка от мобилизации оформляется в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через приложение "Резерв+".

Также почти все виды отсрочки будут продлеваться автоматически, если данные о них присутствуют в реестрах. Пользователи получат уведомление о продлении в "Резерв+".

Для военнообязанных мужчин есть два важных уточнения. Во-первых, прием документов возможен только в тех ЦПАУ, которые работаю по субботам. Поэтому учитывайте график работы учреждения. Во-вторых, бумажных документов об отсрочке теперь не будет. Мужчине достаточно показать документ в "Резерв+", поэтому желательно всегда иметь телефон при себе.

Когда включат отопление в Украине

Из-за российских обстрелов отопительный сезон 2025 начнется позднее обычного. Во многие дома с центральным отоплением тепло дадут только в ноябре. Более того, есть вероятность, что в некоторых регионах начало отопительного сезона может выпадать не начало месяца, а середину. А в Киеве отопление могут включить только в декабре.

Коммунальные тарифы 2025

С началом отопительного сезона вопрос коммуналки стоит особенно остро.Тариф на свет останется неизменным как минимум до 30 апреля 2026 года - 4,32 гривень за киловатт-час. А семьи, которые потребляют меньше 2000 кВт-ч в месяц будут платить по льготной цене - 2,64 гривень.

Тарифы на отопление установлены отдельно в каждом регионе, но сумма с ноября также не вырастет. Цена на газ останется прежней как минимум до конца апреля следующего года.

Напомним, жители прифронтовых областей с печным отоплением могут оформить помощь на дрова. Деньги выплачивает ООН. Выплаты должны были начислить еще в октябре, но некоторым семьям сумма придет в ноябре.

Пенсии в Украине в ноябре

В последний месяц осень индексаций пенсий не ожидается. Однако некоторым пенсионерам доступна доплата к пенсии. Это касается украинцев, которым в ноябре исполнится 70, 75 или 80 лет.

Также в ноябре истекает срок, до которого проводится идентификация пенсионеров и получателей государственных выплат. Проверку нужно пройти лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, переселенцам и некоторым другим категориям. Если проигнорировать требование, то выплата помощи прекратится.

Бесплатное жилье в Польше для украинцев 2025

Польское правительство заканчивает программу предоставления бесплатного жилья и питания переселенцам. Теперь украинские беженцы в Польше получат место в центрах размещения только если они принадлежат к уязвимым категориям. Это касается многодетных семей, людей с инвалидностью и пенсионеров.

Лица, которые не принадлежат к этому списку, с 1 ноября будут сами оплачивать себе жилье. Однако временная защита для украинцев продлена до 4 марта 2026.

Выплаты военным после плена

Военнослужащие, которые вернулись из плена, будут получать помощь на лечение. Размер выплаты военнопленным составит 50 тысяч гривень на месяц на весь период реабилитации. Однако деньги выплачивать не будут, если военного подозревают в преступлениях.

Праздники в Украине

Главным государственным торжеством в этом месяце станет День достоинства и свободы 21 ноября, который введен в годовщину Оранжевой революции и Евромайдана.

Другие важные праздники в ноябре включают День инженерных войск и День артиллерии 3 ноября, Собор архистратига Михаила 8 ноября, День студента 17 ноября, День десантно-штурмовых войск ВСУ 21 числа и Черная пятница 28 числа.

Также будет одна скорбная дата - День памяти жертв Голодомора 22 числа.

