Украина соревнуется с ведущим мировым производителем дронов.

Украина достигла значительных успехов в разработке и производстве дронов. Однако квадрокоптер, известный, как "Mavik", до сих пор закупается в больших количествах у китайской компании DJI. Но украинские производители срочно ищут ему замену.

Как пишет Forbes, Украина начала массово применять альтернативные модели местного производства, и первая тысяча таких дронов уже доставлена на передовую.

Серия дронов "Mavik" компании DJI доминирует на рынке квадрокоптеров для потребителей с момента выпуска своего первого дрона в 2013 году. Их Mavic являются мировым стандартом: дроны стоимостью 2 тысячи долларов компактно складываются, их можно носить в кармане. Но они летают в течение 45 минут на расстояние до восьми километров. Их выдающимися чертами являются высококачественная камера и улучшенные с помощью искусственного интеллекта летные характеристики, включая избегание препятствий, автоматическое отслеживание и возвращение домой.

Как пишет автор статьи, такие квадрокоптеры стали необходимым снаряжением в Украине:

"Портативные "глаза в небе" предоставляют бесценную развединформацию, определяют местонахождение и отслеживают российские войска, направляют артиллерийский огонь и позволяют пехотинцам первыми увидеть и атаковать врага, а также сбрасывать гранаты и другие импровизированные боеприпасы".

Россияне тоже широко используют DJI Mavics. В обеих армиях военные покупали дроны самостоятельно или получали их от сторонников через систему военных закупок.

Аналитик Сэмюэл Бендетт только на прошлой неделе написал в сети X, что россияне все еще очень зависят от DJI Mavics и что постоянно ведутся частные инициативы по сбору средств на их приобретение. Один российский организатор сбора средств заявил, что "идти в бой без этих дронов означает обречь себя на ненужные боевые потери".

Украина собирает собственные FPV-дроны, но воссоздать совершенный Mavic - задача посложнее. Автор привел слова одного из экспертов по дронам: "DJI имеет миллиарды на исследования и разработки, доступ к лучшим талантам в Китае и 15-летний старт. Невозможно придумать альтернативу Mavic, которая будет столь же хорошей".

Однако, DJI запретила продажу своей продукции в Украину, поэтому дроны приходится покупать через третьих лиц. Существуют очевидные проблемы безопасности. Пентагон запретил любое использование дронов DJI, которые присылают данные производителям.

Сейчас, пишет Forbes, существует ряд альтернатив Mavic, изготовленных в Украине. Например, компания Ukropter, разработала дрон Yautja, привлекательно названный "Shmavik". Они "крупнее дронов DJI, имеют дальность действия, устойчивы к помехам и стоят дороже". Но могут оказаться и более экономически выгодными, поскольку являются более надежными.

Компания Frontline Robotics заявляет, что их разведывательный дрон Zoom, в отличие от Mavics, "создан с нуля для работы в условиях интенсивной электронной войны". Это включает систему визуальной навигации на базе искусственного интеллекта, благодаря которой дрон может найти путь, когда GPS заглушен, что случается довольно часто. Система отказоустойчивости означает, что даже если потеряны и GPS, и связь с оператором, дрон может вернуться к точке подбора. Стоит дороже, чем Mavic, но тот выполняет около 60 миссий, а эти системы - около 300 миссий на единицу.

"Более тонким вопросом является то, насколько эти дроны, изготовленные в Украине, являются украинскими. Некоторые производители все еще в значительной степени зависят от китайских деталей, поскольку такие компоненты, как высококачественные камеры, трудно найти в других местах. Компания Frontline заявляет, что только 15% их деталей происходят из Китая, но сейчас все больше и больше деталей можно приобрести в Украине", - говорится в статье.

До недавнего времени двигатели для дронов импортировались. Сейчас один украинский производитель, Motor-G, производит более 100 000 двигателей в месяц, и это число растет. Украина сейчас производит собственные батареи, контроллеры полета и даже недорогие тепловизионные камеры.

Производство оружия в Украине

Напомним, что по словам президента Владимира Зеленского, Украина до конца года может выйти на массовое производство ракет "Фламинго". А до конца ноября Украина планирует выйти на производство 600-800 дронов-перехватчиков.

