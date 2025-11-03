В новой инсайдерской версии Windows 11 можно подключать несколько Bluetooth-наушников одновременно

Функция Shared Audio появилась в тестовой сборке 26220.7051.

Microsoft добавила в Windows 11 новую фишку, которая реально может оказаться полезной. В свежей тестовой сборке 26220.7051 появилась функция Shared Audio, позволяющая подключить две Bluetooth-гарнитуры к одному компьютеру и слушать одно и то же.

Нужно зайти в меню быстрых настроек, найти плитку "Shared Audio (preview)", выбрать два уже сопряжённых устройства и нажать "поделиться". Правда, пока что функция доступна только на отдельных ПК с Windows 11 Copilot+.

В списке совместимых устройств: Surface Laptop и Surface Pro, а также ноутбуки Samsung Galaxy Book 4 и 5. Из наушников подойдут модели с поддержкой Bluetooth LE Audio, включая Galaxy Buds2 Pro, Buds3, Buds3 Pro, Sony WH-1000XM6 и даже некоторые современные слуховые аппараты от ReSound и Beltone.

Ранее мы рассказывали, что досадная ошибка Windows наконец-то была исправлена, она существовала со времен "десятки". Кнопка "Обновить и завершить работу" больше не приводит к перезагрузке устройства.

Кроме того, недавно новое обновление Windows 11 сломало среду восстановления системы. В меню восстановления системы не работали мыши и клавиатуры.

