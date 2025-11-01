Есть несколько секретов растопки печи мокрыми поленьями.

Искусством растопки печи нужно овладеть, ведь от того, как вы будете забрасывать поленья, зависит не только уровень жара и прогрев помещения, но и расход самих материалов. Узнайте, можно ли жечь сырые дрова и как правильно с ними обращаться.

Что будет, если топить печь сырыми дровами

В целом, растапливать печь мокрыми поленьями можно, гореть они будут, особенно если у вас обычная печь или буржуйка. Критического значения уровень сухости не имеет, более того - есть люди, которые предпочитают использовать именно мокрые материалы, так как они тлеют медленнее, и хватает их на более долгий срок.

Однако у такого метода есть свой недостаток - часто сырые дрова "дымят", а энергия тратится не на нагрев, а на испарение влаги, поэтому помещение будет отапливаться очень плохо. Соответственно, нужно знать, что делать, если дрова влажные, и как добиться нужного результата при таких вводных.

Видео дня

Что делать с сырыми дровами, чтобы быстро растопить печь

Говорить о том, сколько времени сохнут сырые дрова, мы не будем, потому что если вы оставили сырье для печи в мокром сарае или вообще под открытым небом, пошел дождь, и дрова намокли, сушить их придется очень долго. Поэтому лучше прибегнуть к другому методу - смешиванию видов материалов.

Для того чтобы его реализовать, вам нужно использовать лучины. Это значит, что сухие дрова найти все-таки придется - возможно, где-то в недрах гаража или кладовой у вас есть 2-3 полена, их вполне хватит. Далее действуйте по инструкции:

возьмите полено, надежно разместите его на горизонтальной поверхности;

острый нож установите на треугольный клин полена;

с усилием нажмите на лезвие или ударьте по нему молотком.

Вы увидите, как от полена отделяется лучина - тогда можете продвигаться дальше по куску дерева, извлекая из него необходимые материалы. Так вам удастся "нащипать" то, что вы сможете бросить в печь.

Найдите старые листы бумаги или газеты, но сухие. Скомкайте их, положите в печь. Сверху разместите небольшую горсть лучин в форме шалаша. Подожгите сырье, не используя никаких специальных средств для розжига. Когда огонь разгорится, порционно покладывайте оставшиеся щепки. Затем, уже ножом или топором, таким же образом разделайте и некоторые сырые дрова, остальные порубите на более короткие поленья и разложите очагом. Это хороший вариант, как быстро высушить сырые дрова, чтобы растопить печь.

В целом, для того, чтобы не думать о том, как ускорить сушку дров, лучше заранее запасаться породами, которые хорошо горят и мокрыми. Березу, лещину и ясень легко расколоть, у них пониженный уровень влажности, поэтому топить ими можно без проблем. Единственный нюанс - если печка сооружена так, что кислород в нее практически не поступает, на стенах будет накапливаться березовый деготь, так что, придется периодически чистить.

Более удачный вариант - осина и ольха, так как эти породы тоже легко горят и отдают тепло сырыми, зато не пачкают дымоход, а наоборот, прочищают его. Кроме них, всегда можно использовать поленья от фруктовых деревьев - вместе с теплом вы получите приятный аромат, а мелкие веточки всегда можно оставить для первоначальной растопки.

Вас также могут заинтересовать новости: