Речь идет о режиме "Расширенная защита" (Advanced Protection), который появился в Android 16.

На устройствах под управлением Android по умолчанию отключена одна из ключевых функций защиты – и большинство пользователей даже не подозревают об этом. Речь идет о режиме "Расширенная защита" (Advanced Protection).

Эксперты ZDNET рассказали, для чего она нужна и как ее включить на своем смартфоне.

Как работает расширенная защита Android

Advanced Protection работает как аналог Lockdown Mode на iPhone, позволяя в один клик включить все критически важные меры защиты: блокировку смартфона при краже, фильтрацию спама, защиту от фишинга и вредоносных программ.

Также расширенная защита Android ведет журнал попыток взлома, фиксируя каждое внешнее вторжение. При этом многие из перечисленных функций уже присутствуют на современных смартфонах, но в Android 16 их теперь можно включить одним касанием.

Единственный нюанс – по умолчанию этот режим отключен, поскольку он накладывает дополнительные ограничения: например, блокирует установку APK-файлов из неизвестных источников и усиливает фильтрацию звонков.

Чтобы включить максимальную защиту Android, нужно сделать следующее:

Откройте "Настройки".

Перейти в раздел "Безопасность и конфиденциальность" → "Расширенная защита".

Активируйте опцию Device protection ("Защита устройства") и перезагрузите смартфон.

Если вы давно не проверяли параметры безопасности на своем Android – сейчас самое время. Включив режим расширенной защиты, вы заблокируете самые распространенные пути атак и повысите безопасность своих данных.

Стоит отметить, что максимальная защита смартфона будет доступна только после обновления до Android 16. Большинство устройств уже обновились до актуальной ОС, включая бюджетные Samsung. Проверить наличие апдейта можно в "Настройках" →"Обновление ПО".

Новое исследование показало, что смартфоны Android лучше защищают от спама и мошенников, чем iPhone. Особенно если это модели Pixel, которые признали самыми защищенными современными смартфонами.

