В ноябре мужчинам упростят процесс оформления и продления отсрочки.

1 ноября в Украине изменятся правила предоставления временного освобождения от призыва. Отсрочка от мобилизации по новому закону оформляется без личного присутствия в ТЦК. Мужчина подает документы онлайн или в ближайший центр административных услуг, после чего отслеживает процесс в приложении "Резерв+". Также отсрочки будут продлеваться автоматически, без необходимости посещать военкомат.

Вышеперечисленные правила касаются и тех, у кого есть связанные с семьей основания для отсрочки. Мы разобрались, в каких случаях можно получить отсрочку от армии по семейным обстоятельствам. Если такие мужчины еще не воспользовались своим правом, то в ноябре могут подать заявление.

Кому предоставляется отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам в ноябре 2025

Закон №3543 "О мобилизации" содержит список тех, кто не подлежит призыву. Об этом сказано в 23 статье законопроекта.

Вот какие семейные обстоятельства освобождают от мобилизации по законодательству:

наличие 3 и более несовершеннолетних детей (при этом отец может не жить с матерью, но не должен иметь долгов по алиментам);

наличие ребенка младше 18 лет с любой группой инвалидности, тяжелобольного ребенка, или совершеннолетнего с 1 или 2 группой;

воспитание ребенка отцом-одиночкой;

воспитание сироты приемным отцом;

уход за тяжелобольным родственником, женой или родителями с инвалидностью 1 или 2 группы;

отцы детей, мать которых служит в ВСУ;

наличие погибших или без вести пропавших из-за боевых действий родственников.

Для каждого отдельного случая отличается пакет документов и срок, на сколько дается отсрочка от армии по семейным обстоятельствам.

Отсрочка по уходу за родителями предоставляется, если мать или отец имеют 1 либо 2 группу инвалидности, или нуждаются в постоянном уходе. При этом не должно быть братьев и сестер, которые также могут содержать родителей.

Многодетные отцы получают освобождение от призыва только если содержат детей и могут доказать это документами. Однако отсрочки не будет, если есть двое детей и жена беременна третьим. Она предоставляется только после рождения младенца.

Также мужчинам предоставляется отсрочка по уходу за женой с инвалидностью. Если это 1 или 2 группа заболевания, то обычно ТЦК оформляют документ без вопросов. В случае 3 группы инвалидности мужа освобождают от призыва только при определенных диагнозах жены, например, онкологии.

