1 ноября в Украине изменятся правила предоставления временного освобождения от призыва. Отсрочка от мобилизации по новому закону оформляется без личного присутствия в ТЦК. Мужчина подает документы онлайн или в ближайший центр административных услуг, после чего отслеживает процесс в приложении "Резерв+". Также отсрочки будут продлеваться автоматически, без необходимости посещать военкомат.
Вышеперечисленные правила касаются и тех, у кого есть связанные с семьей основания для отсрочки. Мы разобрались, в каких случаях можно получить отсрочку от армии по семейным обстоятельствам. Если такие мужчины еще не воспользовались своим правом, то в ноябре могут подать заявление.
Кому предоставляется отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам в ноябре 2025
Закон №3543 "О мобилизации" содержит список тех, кто не подлежит призыву. Об этом сказано в 23 статье законопроекта.
Вот какие семейные обстоятельства освобождают от мобилизации по законодательству:
- наличие 3 и более несовершеннолетних детей (при этом отец может не жить с матерью, но не должен иметь долгов по алиментам);
- наличие ребенка младше 18 лет с любой группой инвалидности, тяжелобольного ребенка, или совершеннолетнего с 1 или 2 группой;
- воспитание ребенка отцом-одиночкой;
- воспитание сироты приемным отцом;
- уход за тяжелобольным родственником, женой или родителями с инвалидностью 1 или 2 группы;
- отцы детей, мать которых служит в ВСУ;
- наличие погибших или без вести пропавших из-за боевых действий родственников.
Для каждого отдельного случая отличается пакет документов и срок, на сколько дается отсрочка от армии по семейным обстоятельствам.
Отсрочка по уходу за родителями предоставляется, если мать или отец имеют 1 либо 2 группу инвалидности, или нуждаются в постоянном уходе. При этом не должно быть братьев и сестер, которые также могут содержать родителей.
Многодетные отцы получают освобождение от призыва только если содержат детей и могут доказать это документами. Однако отсрочки не будет, если есть двое детей и жена беременна третьим. Она предоставляется только после рождения младенца.
Также мужчинам предоставляется отсрочка по уходу за женой с инвалидностью. Если это 1 или 2 группа заболевания, то обычно ТЦК оформляют документ без вопросов. В случае 3 группы инвалидности мужа освобождают от призыва только при определенных диагнозах жены, например, онкологии.