Президент подчеркнул, что ни одна страна не может заставить РФ сесть за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления о том, что Украина и Европа уже якобы подготовили мирный план окончания войны, который будет состоять из 12 пунктов, передает корреспондент УНИАН.

"Важно в этом вопросе, видел ли я, как президент Украины, этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мнения и предложения по мирному урегулированию. Никто не может, пока что, - ни президент США, ни одна из европейских стран, - не может заставить русских сесть за стол переговоров. Поэтому я просто удивлен даже этим сигналом, что как раз все хотят заставить русских начать говорить", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас продолжаются консультации с советниками относительно возможного урегулирования войны в Украине.

"Есть несколько разных разговоров. Никакого четкого, готового плана на столе пока нет. Я бы относился к плану серьезно тогда, когда он будет. Далее, безусловно, мы поделимся им с европейцами - они покажут свое видение, мы покажем свое. Наше видение, кстати, не новое. Мы понимаем, что это за война и понимаем, на что мы готовы пойти. И мы понимаем, какие должны быть первые шаги, чтобы перейти к дипломатии. Потому что пока ее нет, мы с вами это видим", - добавил Зеленский.

В то же время он добавил, что дойти до дипломатии невозможно без силы Соединенных Штатов - как в поддержке оружием, так и в политическом смысле.

"Будут европейские наработки, вместе, безусловно, с нами. И мы будем их проговаривать с США. Что там у американцев, также, вы же знаете - у них есть свое видение этого. Главное, какое видение у нас. Потому что война в Украине", - пояснил Зеленский.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее Bloomberg сообщил, что Украина вместе с европейскими партнерами готовят 12-пунктный план завершения полномасштабной войны по текущей линии фронта. Отмечается, что таким образом Украина с партнерами отвергает требования РФ по завершению войны.

По данным СМИ, мирный план будет включать в себя прекращение огня, после которого начнутся переговоры.

