5 бесплатных приложений, которые нужно сразу установить на новый смартфон Android

Если вы только что приобрели новый телефон на Android – или просто хотите освежить список полезных приложений –в сети составили подборку из пяти бесплатных программ, которые стоит установить как можно скорее.

Редакция SlashGear выбрала пять важных программ, которые гарантированно улучшат ваш пользовательский опыт, независимо от того, какой это смартфон: дорогой или бюджетный. Все они доступны в магазине Google Play, имеют высокие оценки и охватывают разные сценарии использования.

Если вы часто подключаетесь к публичному Wi‑Fi или хотите чувствовать себя в интернете безопасно, Proton VPN просто обязан быть на вашем устройстве. Бесплатная версия не показывает рекламу и не продает ваши данные – только чистая защита и анонимность.

Приложение легко настраивается: выбрали страну, нажали подключиться – и все. Можно обходить географические блокировки и не переживать, что кто-то следит за вами. Для новенького Android это практически "маст-хев".

Браузер, который не просто открывает сайты, а еще и помогает организовать работу и защитить приватность. Он умеет блокировать рекламу, автоматически заполнять ваши пароли при повторном входе, и поддерживает приватный режим, который реально защищает ваши данные.

"Установите его в качестве браузера по умолчанию, и, скорее всего, вы уже не вернетесь на Chrome", – пишут специалисты.

Универсальное приложение для обмена файлами между гаджетами разных платформ: Android, Windows, macOS, Linux и iOS. Оно позволяет отправлять большие файлы без ограничений по размеру и не требует подтверждения с другой стороны, что упрощает процесс обмена.

Blip особенно пригодится тем, кто работает с мультимедиа, документами или хочет мгновенно пересылать фотографии и видео друзьям и коллегам.

Приложение, позволяющее проверить скорость интернета и мобильной сети прямо с телефона. Оно измеряет загрузку, выгрузку, пинг и потерю пакетов, предоставляя точные данные о качестве подключения.

Для нового Android это идеальный инструмент, чтобы всегда знать, насколько быстро работает интернет. Особенно полезно, если вы меняете оператора или подключаетесь к публичному Wi‑Fi.

Приложение-трекер, которое хранит все данные локально, без рекламы и подписок. Можно создавать привычки, отслеживать прогресс и видеть свои успехи на графиках.

Приложение помогает организовать день, стать продуктивнее и держать себя в тонусе. А простота интерфейса делает его идеальным для любого Android-устройства.

