Хэллоуин - обычно веселый праздник, но во время войны может восприниматься негативно.

Ежегодно в конце октября в католических странах празднуют Хэллоуин - самый "страшный" праздник в году, когда принято рассказывать страшилки и наряжаться в страшные костюмы. Особенно любят этот день дети. Жители Америки хорошо знают - когда Хэллоуин, все вокруг украшено искусственной паутиной и светильниками в тыквах.

В Украине отношение к празднику скорее нейтральное или негативное, поскольку он чужд для нашей культуры. Однако среди молодежи Хэллоуин обретает популярность, поэтому взрослым стоит знать, когда он наступает и как правильно отметить.

Какого числа Хэллоуин в 2025 году

Католики отмечают торжество в ночь перед Днем всех католических святых, который наступает 1 ноября. Поэтому единая дата для всего мира, когда празднуют Хэллоуин - вечер и ночь 31 октября.

У православных День всех святых отмечается в первое воскресенье после Троицы. В 2025 году он был 15 июня. У них такого праздника, как Хэллоуин, нет.

Стоит знать, что Хэллоуин как "страшный" праздник не уникален для Америки. Дни, посвященные различным злым и мистическим силам, есть во многих культурах. Например, в Украине похожие на хэллоуинские традиции прослеживаются во дне Маланки (31 декабря), когда принято наряжаться в нечисть.

Можно ли украинцам праздновать Хэллоуин

Как объясняет Православная церковь Украины, в православии не признают такой праздник, но оставляют за каждым верующим право решать, праздновать ли его. Однако украинцам стоит помнить, что мы живем во время войны и страшные хэллоуинские костюмы могут травмировать раненых ветеранов, родственников военных, переселенцев и других людей.

Также мнение о празднике на сайте своего института рассказала психолог Ольга Гаркавец. Хэллоуин чужд для нашей культуры и украинцам трудно его принять - особенно старшему поколению. Но детей и подростков праздник привлекает, и родителям нужно это принять.

Хэллоуин нравится детям, поскольку это хорошая возможность взглянуть своему страху в лицо, взять его под контроль. "Это повод безопасно для себя и других проявить свои "темные" стороны личности через свой внешний вид или какие-то игры, шутки. Пережить и проявить те чувства, которые обычно не должны проявляться," - объясняет специалист.

Поэтому вместо полного отрицания взрослым стоит найти способ безопасно и приемлемо отметить торжество. Например, можно нарядиться в костюм любимого положительного персонажа и украсить дом листьями. Предложите ребенку пригласить домой сверстников.

Когда будет Хэллоуин, не забывайте о чужих личных границах. Во время войны лучше не использовать шарики, хлопушки и жестокие украшения, поскольку это может травмировать пострадавших от боевых действий людей.

