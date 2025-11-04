Необычные "окна-брови" когда-то помогали пилотам ориентироваться без GPS, но с развитием технологий стали лишними.

Старые модели самолетов Boeing, в частности ранние версии 737, имели характерные наклонные панели над кабиной пилотов - так называемые "окна-брови". Они не были декоративным элементом или шуткой дизайнеров - эти окна выполняли очень практическую функцию, пишет Supercar Blondie.

Для чего нужны были "окна-брови"

В 1960-1980-х годах пилоты не имели GPS, современных радаров или электронных систем навигации. Они в значительной степени полагались на визуальные ориентиры.

"Брови" позволяли экипажу лучше видеть во время разворотов, захода на посадку или маневров. Через эти окна пилоты могли наблюдать другие самолеты, а ночью - даже ориентироваться по звездам.

"Это было простое, но гениальное решение для улучшения видимости - особенно во время маневров", - объясняют в авиационных кругах.

Почему от "бровей" отказались

С развитием технологий - появлением точных радаров, автопилотов и GPS - дополнительные окна потеряли смысл.

В 2005 году Boeing официально убрал "окна-брови" с производственной линии, начиная с модификаций 737 Next Generation.

Решение имело и практические причины:

меньше риска утечек воздуха,

уменьшение аэродинамического сопротивления,

снижение веса самолета,

меньше бликов на приборах.

Некоторые экипажи даже заклеивали "брови" скотчем или схемами полетов, чтобы избежать ослепления солнцем.

