ГБР расследует обстоятельства российского удара по военным ВСУ на Днепропетровщине

В результате российского ракетного удара есть потери среди украинских военных.

По факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара в Днепропетровской области Государственное бюро расследований начало досудебное расследование.

Как говорится в сообщении ГБР, по предварительной информации, 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Следственно-оперативная группа ГБР, которая прибыла на место происшествия, проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

"Следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом было организовано укрытие военных", - говорится в сообщении.

В то же время, досудебное расследование осуществляется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).

Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Ракетный удар по Днепропетровской области - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Группировка войск "Восток" распространила информацию, что в результате вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые среди военнослужащих Вооруженных сил Украины на Днепропетровщине.

При этом, журналист ТСН Дмитрий Святненко сообщил, что на Днепропетровщине российскими захватчиками был нанесен удар баллистикой по месту торжественного построения украинских военных, которых собрали для награждения. Среди погибших - брат журналиста.

