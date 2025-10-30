Рассказываем, как приготовить яйца по методу шеф-повара.

Жареные яйца - одно из очень популярных блюд. Благодаря своей простоте они являются идеальным вариантом для завтрака. Достаточно разогреть сковороду с маслом, вбить яйцо и дождаться, пока оно приготовится.

У каждого есть свой вариант, как приготовить яичницу вкусно. Сегодня мы рассмотрим способ, которым пользуется шеф-повар Ребекка из The Practical Kitchen.

Как готовить яичницу по методу шеф-повара

Профессиональный кулинар готовит свои яичницу на масле и добавляет в него специи для улучшения вкуса. У этого метода есть множество преимуществ.

Ребекка рекомендует добавлять паприку перед жаркой яйца. Благодаря этому специя проникает в белок и желток, а не остается сверху.

Как известно, паприка бывает разной - сладкой, копченой и даже острой. Можно попробовать все варианты, чтоб выбрать свой любимый.

Разберемся пошагово, как жарить яичницу по методу Ребекки. Подготавливаем яйца, паприку, соль и масло. Лучше всего использовать масло в виде спрея. Так получится правильно его распределить по сковороде и достичь равномерного приготовления.

Сковороду разогреваем на среднем огне и только затем распыляем масло. Не спешите всыпать специи, иначе они подгорят.

Когда масло нагреется, добавляем на сковороду соль и паприку. По желанию можно добавить немного перца для пикантности. Распределите специи по сковороде и дождитесь, когда они слегка зашипят и раскроют свой аромат.

Вбиваем яйца туда, где больше всего приправы. Далее нужно подождать, чтоб белок немного схватился и можно накрывать крышкой для приготовления желтка.

Готовим яйцо около трех минут. Можно несколько раз проверить, не прилипло ли оно к поверхности сковороды. Когда блюдо будет готово, аккуратно переносим яйцо на тарелку или кусочек тоста. По желанию можно досолить сверху и украсить свежей зеленью.

