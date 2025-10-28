Уже скоро украинцам могут наконец поднять "минималку".

Украинцы с нетерпением ждут повышения "минималки". Минимальная зарплата 2025 ещё ни разу не повышалась, а цены постоянно растут. Нынешний уровень выплат уже давно не отображает сумму, на которую возможно прожить.

Мы разобрались, стоит ли ожидать роста "минималки" в ноябре, на сколько вырастет заработная плата и сколько налогов с нее нужно заплатить.

Какая минимальная зарплата в Украине

Как ранее УНИАНу объяснял финансовый аналитик, это число рассчитывает Министерство экономики. В 2024 году чиновники установили уровень минимальной заработной платы как 8 тысяч гривень в месяц или 48 гривень в час. С тех пор сумма не менялась, несмотря на постоянный рост инфляции. Поэтому в ноябре минимальная зарплата в Украине 2025 останется прежней - 8000 гривень.

Видео дня

Ожидается, что эту сумму поднимут в следующем году. В Верховной раде зарегистрирован проект государственного бюджета, по которому минимальная зарплата 2026 составит 8647 гривень. В любом случае, значительного повышения суммы ждать не стоит, ведь во время войны большая часть государственных средств идет на финансирование армии.

Минимальная зарплата в Украине с вычетом налогов

Размер выплат сама по себе кажется недостаточной для жизни на данный момент. Но стоит учесть, что 8000 - это сумма с учетом налогов. После их вычета оклад становится еще меньше. После выплаты единого социального взноса, военного сбора и НДФЛ минимальная зарплата в Украине чистыми составляет всего 6160 гривень.

Хотя по закону украинцам не могут платить меньше 8000 гривень в месяц, некоторые работодатели находят способы обойти это ограничение. Например, "на бумаге" устраивают работника на частичную занятость, хотя по факту он работает полные 8 часов в день. Такие нарушения можно оспорить в суде.

Ранее мы писали, какая реальная средняя зарплата в Украине по отзывам украинцев. Представители разных профессий назвали свой уровень заработка в соцсетях.

Вас также могут заинтересовать новости: