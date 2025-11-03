Враг пытается просачиваться в город, говорит боец.

Впереди – бои за Константиновку Донецкой области. Сейчас же на этом направлении начинают увеличиваться потери личного состава российских оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале написал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс". Он отметил, что на Константиновском направлении враг значительно активизировал действия своих пехотных штурмовых групп.

"Соответственно, потери их личного состава кратно начинают увеличиваться", – добавил военнослужащий.

Кроме того, по словам "Алекса", со стороны села Александро-Шультино захватчики пытаются просачиваться уже в саму Константиновку.

"И у некоторых потеряшек это получается. Однако в самом городе противник уничтожается, не имея шансов на выживание. Ведь ЛБС (линия боевого соприкосновения – УНИАН) находится в определенной удаленности от города, чтобы говорить о каких-то равнозначных боевых столкновениях, обеспечении и возможности закрепиться", – пояснил он.

"Алекс" добавил, что "из последних событий понятно, что все дороги ведут в Константиновку, соответственно, и направление будет уже одно (исчезнет фактически направление Часового Яра)":

"Впереди бои за Константиновку".

Война в Украине: ситуация в Донецкой области

В Институте изучения войны заявили, что Россия сосредоточила свои усилия на захвате Покровска и Мирнограда Донецкой области. В то же время армия РФ, по данным аналитиков, снизила интенсивность атак в направлении Константиновки.

Как считают в ISW, российские войска, вероятно, снизили приоритетность наступательных операций на тактическом направлении Константиновка-Дружковка в пользу завершения захвата Покровска и Мирнограда.

Аналитики отмечают, что украинский офицер, действующий на Покровском направлении, недавно сообщил, что российские захватнические силы снизили интенсивность атак на направлении Константиновки после неудачной механизированной атаки 27 октября.

Кроме того, российский военный блогер 1 ноября оценил, что Россия, вероятно, отдаст приоритет захвату Покровска и Мирнограда, прежде чем возобновить значительные усилия по захвату Константиновки.

