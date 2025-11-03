Президент раскрыл, сколько захватчиков находится в городе.

Уже определены даты по окончательной зачистке города Купянск Харьковской области от российских оккупантов. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает корреспондент УНИАН.

"До 60-ти человек, русских остается в Купянске. Идет зачистка. Мы все зачистим. Знаем. В принципе, даты определены. Они были на Ставке. Делиться такой информацией пока не будем", – сказал глава государства.

Других подробностей о ситуации в Купянске президент не приводил.

