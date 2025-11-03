Кота добровольно передали зоозащитникам до принятия законного решения.

В Золочевском районе Львовской области полицейские составили административные протоколы на отца девочки, которая раскрасила кота фломастерами. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что правоохранители во время мониторинга социальных сетей 2 ноября обнаружили публикацию с видео, где маленькая девочка раскрашивает кота фломастерами. После этого полицейские установили личность отца ребенка, которые публиковал видео в одной из социальных сетей. Им оказался 30-летний житель Золочевского района.

На мужчину составили административные протоколы по ч.1 ст.184 (Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, что влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, и ч.1 ст.89 (Жестокое обращение с животными) Кодекса Украины об административных правонарушениях, что предусматривает наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Материалы направлены на рассмотрение суда. Животное было добровольно передано зоозащитникам до принятия законного решения", - говорится в сообщении.

Напомним, что в марте 2025 года в Киеве приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы мужчину, который убил собаку, сбросив ее с лестницы. Кадры жестокого обращения с животным зафиксировали камеры наблюдения в доме.

Кроме того, в 2024 году в Киевской области местная жительница сбросила собаку с железнодорожного моста. Было установлено, что к данному событию может быть причастна 65-летняя местная жительница.

В полиции сообщили, что благодаря совместным усилиям неравнодушных граждан и волонтеров собаку отвезли в ветеринарную больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

