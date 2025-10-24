Разбираемся, как считается стаж, если работать на полставки, и как проверить, что период работы засчитан.

В Украине размер страхового стажа зависит от взносов в Пенсионный фонд. Но случается, что человек работает на полставки, 0,75 или 0, 25 ставки - как в этом случае будет считаться стаж? Рассказываем, влияет ли неполный рабочий день на стаж и что нужно сделать, чтобы месяцы работы не потерялись.

Как считается стаж на 0,5 ставки

Как уже говорили выше, стаж засчитывается лишь в том случае, когда за работника вносятся в ПФУ страховые взносы. Их нужно делать каждый месяц, а размер не может быть меньше минимального - иначе стаж за этот месяц не засчитают. Это правило важно помнить и в том случае, если работник работает на 0,5 ставки или 0,75 ставки - стаж будет засчитан лишь при условии уплаты минимального взноса (на 0,25 ставки стаж будет засчитан тоже при этом условии).

Более того, если временно предприятие не работает (находится в простое), то за работника все равно должны делать взносы в ПФУ - то есть, в этом случае ему также должен идти полный стаж. Лишь в случае, если трудовой договор расторгнут, компания прекращает платить взносы.

Также часто этот вопрос - если работаешь на полставки, идет ли стаж - волнует работающих пенсионеров. Им стаж будет засчитываться тоже при условии уплаты минимального взноса в ПФУ. Но, кроме этого, за каждый год внеурочного стажа, таким пенсионерам положена надбавка - 1% от пенсии.

Внеурочным стажем сейчас считается свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, если это период после 2011 года. Если же стаж был приобретен до 2011 года, тогда свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Какой нужен минимальный страховой взнос в 2025 году, чтобы стаж был засчитан полностью

По информации ПФУ, в 2025 году для того, чтобы месяц работы полностью засчитался в страховой стаж, нужно уплатить не менее 22% от минимальной зарплаты. ныне минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн, поэтому минимальный взнос в ПФУ - 1 760 грн. Если этот минимальный взнос будет внесен не полностью - например, его половина или четверть - то и страховой стаж будет засчитан пропорционально уплаченной сумме.

Узнать о том, какие были уплачены взносы в ПФУ, можно из справки ОК-5 - ее можно сформировать через приложение "Дія" или же такую информацию обязаны дать в любом сервисном центре ПФУ.

Как докупить стаж в Пенсионном фонде Украины

Сейчас есть возможность сделать доплату до минимального страхового взноса, чтобы месяц работы полностью засчитался в страховой стаж, сообщает ПФУ. Это могут сделать:

те, кто работает неполное рабочее время;

кто был принят на работу или уволен в середине месяца;

кто получал зарплату ниже минимальной (при определенных условиях такое возможно, но в общем работодатель не может по закону платить зарплату меньше минимальной).

Как сделать доплату, чтобы месяц засчитался в стаж как полный:

написать заявление в ПФУ по месту жительства;

ПФУ сформирует уведомление-расчет, какую сумму нужно доплатить;

оплатить нужно в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления.

Затем эти данные о доплате подают в ПФУ.

Но здесь также важно учесть один нюанс: например, если у вас был в 2010 году месяц, два или больше, за которые минимальный страховой взнос был уплачен не полностью, то для того, чтобы они засчитались в стаж как полные, нужно доплатить разницу до нынешнего минимального взноса - то есть, до 1760 грн.

