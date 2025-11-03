Новая игра станет приквелом, говорит Крис Стокман.

Похоже, Saints Row всё-таки может вернуться. На Reddit появился пост от дизайнера первой части Криса Стокмана, который сообщил, что его попросили подготовить концепт для приквела Saints Row.

Подробностями он делиться не стал, только добавил, что "мечта о новой игре стала чуть ближе к реальности" и что это точно не VR-проект. По его словам, рабочее название проекта - Saints Row ’77, что намекает на действия игры в 70-х годах.

По замыслу Стокмана, проект должен вернуться к корням серии: меньше безумия, больше реализма, сатиры и уличного духа, как в Saints Row и Saints Row 2.

Видео дня

Пока неясно, дойдёт ли идея до полноценной разработки. Студия Volition закрыта, а права на франшизу остались у Embracer Group, которая сейчас не в лучшей форме.

К слову, в комментариях фанаты вспомнили незавершённый патч для Saints Row 2 на ПК, над которым работал моддер IdolNinja, позже нанятый Volition. Он умер до завершения проекта, и обещанное обновление так и не вышло. Стокман отметил, что не имеет к нему отношения, но признал, что это могло стать достойным прощанием с классикой.

Ранее Крис Стокман поделился мыслями, что GTA 6 заслуживает ценник в 100 долларов. Проект Rockstar - единственная игра, для которой такая стоимость оправдана, считает Стокман.

Вас также могут заинтересовать новости: