В ноябре у православных начинается последний в этом году многодневный пост - Рождественский.

В конце осени православные верующие готовятся к одному из самых продолжительных и важных периодов духовного очищения - Рождественскому посту. Он завершает календарный год и предшествует великому празднику Рождества Христова. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост, что можно есть в этот период и его главные запреты.

Когда начинается Рождественский пост

Рождественский пост, известный также как Филиппов, начинается в ноябре и завершается в сочельник - накануне Рождества Христова, отсюда и получил свое название. Филипповым же он стал в честь апостола Филиппа, память которого церковь чтит 14 ноября по новому стилю (27 ноября - по старому). Длительность Рождественского поста составляет 40 дней.

Даты, когда начинается пост - Рождественский, или Филлипов - фиксированные. Но в Украине они отличаются в зависимости от церковного календаря. Напомним, что в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль и поэтому все фиксированные даты праздников, и постов в том числе, сдвинулись на 13 дней раньше.

Таким образом, согласно новому календарюРождественский пост начнется у православных 15 ноября и продлится по 24 декабря, так как 25 декабря - праздник Рождества по новому стилю.

В старом календаре даты поста остались такими же - он начнется 28 ноября и закончится 6 января, а 7 января те, кто придерживается старого стиля, встретят Рождество.

Что можно есть в Рождественский пост и что нельзя делать в это время

По церковным правилам этот пост - второй по значимости после Великого, хотя и менее строгий. В период Рождественского поста православным важно помнить, что главное воздержание - не в пище, а духовное. В этот период важно очищать свои мысли, слова и поступки, а также:

посещать богослужения, можно пойти на исповедь;

прощать всех, кто обидел вас;

делать как можно больше благих дел, помогать нуждающимся.

Что нельзя делать в Рождественский пост:

сквернословить, лгать, осуждать, ссориться;

курить, употреблять алкоголь и переедать;

лениться, предаваться пустым развлечениям.

Рождественский пост предполагает отказ от мяса, молока, сливочного масла, яиц - продуктов животного происхождения, но иногда разрешается рыба и морепродукты. В остальное время белок можно получать из бобовых, грибов и орехов.

Напомним также, что пост противопоказан детям до 7 лет, беременным, тем, кто недавно болел или страдает диабетом, проблемами ЖКТ или онкологическими заболеваниями.

Ранее мы рассказывали, когда и какие будут посты в 2025 году по новому и старому церковному календарю.

