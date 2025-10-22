Мы спросили у эксперта, можно ли сделать тест ДНК, если отец умер, и обязательна ли эта процедура, чтобы доказать отцовство.

В условиях войны в Украине вопросы установления отцовства становятся особенно актуальными, например, для оформления наследства или получения социальных выплат. Появляется вопрос: можно ли установить отцовство, если отец умер? Адвокат объяснила, как проходит эта процедура, какие документы нужны и необходима ли ДНК-экспертиза.

Можно ли посмертно доказать отцовство - что говорит адвокат

Как рассказала в комментарии УНИАН адвокат-партнер АО "Lawyer HUB" Мария Конрадий, если отец ребенка умер, то факт отцовства устанавливается только через суд. "Эта процедура называется установление факта отцовства в судебном порядке. Рассмотрение дела может длиться от 6 месяцев до двух лет - все зависит от того, какие документы собраны, в каком регионе его рассматривают", - поясняет специалист.

К примеру, по ее словам, в центре Украины дела рассматриваются немного быстрее, чем на востоке - в Сумах, Харькове рассмотрение дел вообще может длиться и более двух лет. В целом продолжительность установления факта отцовства зависит от многих факторов.

Чтобы доказать факт отцовства, адвокат советует вместе с исковым заявлением обязательно предоставить два документа:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о смерти мужа.

Также необходимо предоставить доказательства, которые подтверждают наличие отношений с мужем, или совместное проживание с ним, или воспитание ребенка. В каждом деле доказательства могут быть разные: к примеру, может быть справка о совместном проживании (ее можно взять в органах местного самоуправления), выписка о регистрации по одному адресу (она етсь в ЦНАПе), банковские выписки со счетов об оплате мужем коммунальных платежей, совместные фотографии, видео, переписка, показания свидетелей (родственников, знакомых, соседей),

- говорит эксперт.

По словам Марии Конрадий, совокупности таких доказательств, обычно достаточно для удовлетворения исковых требований.

Если отец был военнослужащим, то факт отцовства также устанавливается через суд - необходимо предоставить исковое заявление со свидетельством о рождении ребенка и свидетельством о смерти мужа. Но иногда сначала еще нужно доказать, что отец погиб на войне.

Как сделать ДНК-тест, если отец умер - возможно ли это

Если говорить о том, как сделать тест ДНК, если отец умер, то это возможно в случае ДНК-экспертизы из биоматериала родственников умершего мужа первой линии родства - это родители, родные братья или родные сестры.

"Положительные результаты экспертизы могут стать бесспорным аргументом в суде для подтверждения факта отцовства как гражданского, так и военного. Но для проведения такого теста требуется согласие этих близких родственников умершего", - поясняет адвокат.

Тест можно сделать в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (его филиалы есть в разных городах Украины), и его стоимость составляет около 5 тыс. грн.

Также, говорит Мария Конрадий, если отец был военнослужащим, и образцы его ДНК есть в реестре, тогда через суд можно подать ходатайство о проведении теста на отцовство. Его также делает Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (стоимость примерно 5 тыс. грн). Для этого у ребенка берут образцы ДНК (образец слюны из ротовой полости) и сверяют с биологическим материалом военного. Затем экспертное учреждение предоставляет результаты ДНК-теста суду, и суд принимает решение об установлении факта отцовства.

"Если же по какой-то причине образцов ДНК умершего военного нет в реестре, то тогда факт отцовства в суде можно доказывать по тому же алгоритму, что и в случае смерти гражданского мужа", - поясняет адвокат.

справка Мария Конрадий адвокат Окончила Харьковский национальный университет внутренних дел (специальность - правоведение). Более 10 лет занимала должности ведущего юрисконсульта на предприятиях, последнее место работы - АО «Полтаваоблэнерго». С июня 2023 года занимается адвокатской деятельностью.

