Узнайте, когда будет православная и католическая Троица в следующем году.

Ежегодно через 50 дней после Пасхи у христиан наступает Троица - праздник трех ипостасей Господа. Дата торжества зависит от лунного календаря, поэтому меняется каждый год. В украинских верованиях есть немало обычаев Троицы, которую также называют Пятидесятницей или Зеленым праздником.

Когда Троица в 2026 году у православных и католиков

В христианстве Троица считается одним из самых важных праздников в году. Верующие отмечают событие, описанное в Библии. После своего воскрешения Иисус привел своих учеников на гору, где на них опустился Святой Дух. Тогда они получили дар проповедования. Таким образом человечество (воплощением которого являются апостолы) увидело Бога во всех трех ипостасях.

Посчитать, когда Троица, нетрудно. Для этого прибавляем 50 дней к Пасхе и помним, что Пятидесятница всегда празднуется в субботу.

У православных верующих Пасха 2026 будет 12 апреля, соответственно Троица наступит 31 мая. Это считается довольно ранним сроком. Редко бывает, чтобы Зеленый праздник выпадал не на лето. Католики отметят Пасху на неделю раньше, 5 апреля. Поэтому для них изменится и то, какого числа Троица - 24 мая.

Как отмечается Троица 2026 в Украине и что нельзя делать

В нашей стране праздник Троица считается государственным и предусматривает дополнительный выходной. Понедельник 1 июня 2026 должен быть нерабочим днем. Однако во время военного положения эта норма не действует.

В украинских народных традициях святая Троица считается началом Русалочьей недели, когда девушки наряжаются в русалок, плетут венки и играют в разные игры. Популярными были гадания на суженых.

В сам день праздника украинцы обязательно ходили на церковную службу, где освящали травы, зелень и полевые цветы. Затем собирались всей семьей на праздничный ужин. Молодые люди сватали своих половинок.

Церковные запреты на Троицу не отличаются от других праздников: запрещено тяжело работать, ругаться, употреблять алкоголь, жадничать и желать кому-то зла. По народным верованиям не стоит купаться в реке, иначе русалки на дно затянут.

