Есть информация, что запускать ракету планируют с космодрома Ванденберг в Калифорнии в среду или же четверг.

Навигационные предупреждения указывают на то, что США запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с ядерной боеголовкой, но без вооружения после того, как президент США Дональд Трамп приказал возобновить испытания, пишет Newsweek.

Издание ссылается на собственную карту и решило получить официальный комментарий, поэтому по электронной почте обратилось к Командованию глобального удара ВВС США, которое отвечает за МБР и парк ядерных бомбардировщиков страны.

Отмечается, что поскольку главные конкуренты США - Россия и Китай продолжают проверять свои арсеналы, на прошлой неделе глава Белого дома приказал Министерству обороны немедленно начать испытания ядерного оружия.

Издание добавляет, что министр энергетики Крис Райт уточнил, что испытания не будут включать реальные взрывы, как те, что проводились ранее в США. Однако они будут касаться всех других частей ядерного оружия, чтобы убедиться, что они могут вызвать атомный взрыв.

В материале говорится, что вооруженные силы США регулярно, несколько раз в год, проводят испытания своего парка межконтинентальных баллистических ракет, чтобы убедиться в их безопасности, надежности, эффективности и практической пригодности для обеспечения стратегического сдерживания.

Указывается, что преподаватель факультета аэрокосмической инженерии Делфтского технологического университета в Нидерландах Марко Лангброк ссылаясь на навигационные предупреждения заявил, что ближайший испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III состоится между средой и четвергом.

По его данным, запускать ракету планируют с космодрома Ванденберг в Калифорнии, США. Лангброк добавил, что ракета достигнет полигона Рональда Рейгана для испытания систем противоракетной обороны на атолле Кваджалейн в Маршалловых островах в центральной части Тихого океана, а также пяти определенных зон для утилизации обломков.

Если эта информация подтвердится, то, отмечает издание, траектория полета будет похожа на предыдущий испытательный запуск, который состоялся в мае. Тогда невооруженная ракета, оснащенная единственным возвращающимся аппаратом, предназначенным для перевозки боеголовки, пролетела на запад примерно 4200 миль после запуска из Калифорнии.

Примечательно, что это будет уже второй случай с сентября, когда ядерные силы США провели испытания: тогда подводная лодка выпустила четыре невооруженные баллистические ракеты Trident II D5 Life Extension в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Издание ссылаясь на данные Проекта ядерной информации Федерации американских ученых отмечает, что ВВС США имеют 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, размещенных в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг, с дальностью полета более 6000 миль.

Ядерные испытания в мире: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что США, Россия и Китай являются подписантами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года, который запрещает "любые испытательные взрывы ядерного оружия или любые другие ядерные взрывы". Но этот договор не вступил в силу, поскольку некоторые страны, в частности, США не ратифицировали его. В 2023 году Россия отменила свою ратификацию договора, ссылаясь на то, что Вашингтон этого не сделал. Издание WP решило напомнить о ядерных испытаниях, которые проводились в США, России и Китае.

Также мы писали, что бывшие сотрудники полигона в США отмечают, что возвращение к ядерным испытаниям будет дорогостоящим. Более того, это также технически сложно будет выполнить, поскольку опыт проведения таких работ утрачен. Объясняется, что современные ядерные исследования основываются на компьютерном моделировании и "субкритических" тестах, и они не доводят процесс до взрыва. К тому же, инфраструктура полигона тоже нуждается в восстановлении.

