Рассказываем, как проходит в Украине мобилизация после 50 лет и в чем ее особенности.

Военное положение в Украине продлено до 3 февраля 2026 года, и мобилизационные мероприятия также продолжаются. На военную службу, согласно законодательству, призывают военнообязанных мужчин до 60 лет - то есть, в 50 лет мобилизация проходит на общих основаниях. Правда, некоторые нюансы в этом процессе все же есть. О них, а также о том, кого не призывают после 50-ти - далее в материале.

Призыв в 50 + и мобилизация 55+ в Украине - особенности

Согласно Закону Украины "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призыву на военную службу подлежат военнообязанные до 60 лет - то есть, мобилизация 50-летних, как и мобилизация 55+, проводится на общих основаниях. Это значит, что эта возрастная категория, как и другие, должна проходить ВВК и являться по повестке в ТЦК.

Поэтому часто задаваемый вопрос, как проводится мобилизация 55 лет - включительно или нет с этим возрастом - неактуален из-за того, что возраст сам по себе не является определяющим фактором. Все зависит от состояния здоровья военнослужащего, наличия или отсутствия военной специальности у человека и потребностей конкретных подразделений. Если мужчина пригоден к службе по состоянию здоровья или имеет, к примеру, востребованную военную специальность, его могут призвать и после 55 лет, и даже в 59.

Однако некоторые особенности в призыве 50-летних и старше все же есть. В этом возрасте не направляют служить в штурмовые подразделения или на передовую - обычно таких мобилизованных ждут в частях обеспечения, хотя это и не является правилом. По словам заместителя Киевского ТЦК майора Ларисы Козак, как показывает ее опыт, военнообязанные 50+ становятся тыловиками, водителями, логистами.

Касательно того, кого среди 50+ не призывают, то, согласно украинскому законодательству, в это число входят военнообязанные, у которых есть бронирование, отсрочка или же те, кто полностью освобожден от военной службы. В частности, это:

те, кто признан непригодным к несению службы по состоянию здоровья;

имеющие инвалидность любой группы;

те, у кого трое и больше несовершеннолетних детей;

те, кто вынужден ухаживать за близкими, у которых есть инвалидность;

ря других категорий.

Полный список оснований для получения отсрочки прописан в том же Законе "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

В то же время мужчины, которые достигли предельного возраста службы (60 лет), тоже могут пойти служить в армию, но добровольно. Для них в Минобороны предусмотрена отдельная программа - Контракт 60+. При этом кандидаты должны соответствовать установленным требованиям, а служить их берут на небоевые должности.

