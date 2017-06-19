В центре Киева авто врезалось в трамвай (видео)

На проспекте Победы в районе площади Победы в столице произошло ДТП с участием легковушки и трамвая. Движение транспорта ограничено, сообщает dtp.kiev.ua.

"Движение с проспекта Победы в центр временно ограничено из-за ДТП автомобиля с трамваем на площади Победы. Предварительно, без пострадавших. Полиции еще нет", - говорится в сообщении.

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За рулем автомобиля была девушка, она не заметила трамвай. Ее автомобиль значительно поврежден, у трамвая имеются лишь царапины.