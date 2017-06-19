В центре Киева авто врезалось в трамвай (видео)
12:16, 19 июня 2017Происшествия
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Движение на проспекте Победы ограничено. За рулем автомобиля была девушка, она не заметила трамвай.
Автомобиль значительно поврежден, у трамвая имеются лишь царапины / dtp.kiev.ua
На проспекте Победы в районе площади Победы в столице произошло ДТП с участием легковушки и трамвая. Движение транспорта ограничено, сообщает dtp.kiev.ua.
"Движение с проспекта Победы в центр временно ограничено из-за ДТП автомобиля с трамваем на площади Победы. Предварительно, без пострадавших. Полиции еще нет", - говорится в сообщении.
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За рулем автомобиля была девушка, она не заметила трамвай. Ее автомобиль значительно поврежден, у трамвая имеются лишь царапины.
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