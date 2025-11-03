Вы могли не догадываться, что делаете неправильно, но еще есть шанс все исправить.

Каждый человек считает, что он умеет правильно чистить зубы: пару минут утром и вечером, прополоскать водой, иногда — использовать мятную жидкость для свежести.

Но, по словам стоматологов, даже самые дисциплинированные люди нередко допускают ошибки, которые сводят пользу чистки на нет, пишет BBC. Доктор Правин Шарма из стоматологической школы Университета Бирмингема заявил: половина взрослых в Великобритании хотя бы раз сталкивается с заболеваниями десен, а ранний признак — кровоточивость.

"Если у вас кровоточат или опухают десны — это сигнал, что нужно чистить лучше", — поясняет он.

Помимо регулярных визитов к стоматологу, есть четыре ошибки, которые, по словам доктора Шармы и других врачей — совершают многие из нас. Исправив их, можно заметно улучшить состояние зубов и десен.

1. Лучше один раз тщательно, чем два раза наспех

Главное стоматологическое правило — чистить зубы два раза в день. Так рекомендует и Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS). Но доктор Шарма считает: важнее качество, а не количество.

"Если есть возможность — чистите зубы дважды в день. Но если выбирать между двумя быстрыми чистками и одной, но качественной, — лучше один раз, но хорошо", - подчеркнул он.

Если чистите лишь один раз, он советует делать это вечером и обязательно использовать зубную нить. Флоссинг любят немногие, но доктор Шарма рекомендует межзубные щетки, особенно резиновые — они проще в использовании и менее болезненны.

Важна техника: у каждого зуба есть наружная, жевательная и внутренняя поверхность — чистить нужно все три. Движения — небольшие круговые, без сильного давления. Особое внимание — линии соприкосновения зуба и десен: именно там развивается гингивит.

Доктор Ксанд добавляет: чистка зубов должна быть осознанной — вам нужно "сфокусироваться на ощущении щетинок", а не на экране телефона.

2. Чистить зубы нужно до завтрака, а не после

Многие чистят зубы сразу после еды. Но это может вредить эмали. "Идеально — чистить до завтрака. Не стоит делать это сразу после кислой пищи", — объясняет доктор Шарма.

Если все же чистите после, нужно подождать. Кислоты из напитков и продуктов — особенно фруктовых соков и кофе — размягчают эмаль, и чистка слишком рано может ее повредить. Доктор Крис советует после еды прополоскать рот водой, чтобы частично убрать кислоту, а чистить зубы — не раньше чем через 30 минут.

3. После чистки — не полоскать рот

Если вы привыкли сплевывать, полоскать и полоскать рот после каждого раза — пора пересмотреть привычку. "Сплюньте, но не полощите", — советует доктор Шарма. Прополаскивание смывает концентрированный фтор из остатков пасты.

Правильнее — просто сплюнуть излишки и оставить тонкий слой пасты на зубах, чтобы фтор продолжал защищать эмаль.

4. Дорогая паста — не значит лучшая

На полках полно паст: отбеливающих, с углём, "для укрепления эмали". Легко подумать, что чем дороже, тем полезнее будет паста. Но доктор Шарма уверяет: бренд роли почти не играет, если в составе есть один ключевой компонент — фтор.

"Если в пасте есть фтор, большого значения не имеет, какую вы выбрали", — говорит он, добавляя, что сам покупает ту, что дешевле или по акции. Фтор защищает эмаль и предотвращает кариес — это действительно важно.

