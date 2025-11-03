В подразделении ВМС утверждают, что бойцов не собирали на плацу, потому что его в поселке нет.

Из-за удара российских оккупантов по военным в Днепропетровской области - проводится расследование, некоторых военных отстранили от должностей. Об этом сообщила пресс-служба 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины.

"1 ноября российские террористы нанесли ракетно-дроновой удар по населенному пункту Самаровского района Днепропетровской области. Во время удара в поселке находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты", - заявили в бригаде.

Отмечается, что россияне ударили по центру населенного пункта.

"Удар был нанесен по центру населенного пункта, где не расположено никакого плаца", - сообщили в бригаде.

Добавили, что среди пострадавших - гражданские и военные.

"К сожалению, среди погибших и раненых есть как гражданские граждане, так и военнослужащие нашей бригады. Командование 30-го корпуса морской пехоты выражает искренние соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

Сейчас, говорится в заявлении, в воинской части правоохранительные органы проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия, также уже есть соответствующие отстранения.

"Определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей", - сообщили военные.

Удар по военным на Днепропетровщине - что известно

Напомним, в группировке войск "Восток" сообщили о гибели военных, по которым армия РФ нанесла удар.

Журналист ТСН Дмитрий Святненко рассказал, что во время российского удара баллистикой в Днепропетровской области были атакованы военные, которых собрали на торжественное построение для награждения. Среди погибших - брат журналиста - 43-летний Владимир Святненко ("Знахарь"), который был пилотом БПЛА, он служил в составе 35 отдельной бригады морской пехоты. Военный был на фронте с 2023 года, прошел Крынки, Курахово, Марьянку и тому подобное. Журналист акцентирует, что его брата убили в глубоком тылу, где лучших пилотов и пехотинцев бригады собрали на открытой территории, чтобы наградить.

В ГБР заявили, что проводится проверка обстоятельств происшествия. Также будет выяснено, придерживались ли в бригаде необходимых требований безопасности военных во время воздушных тревог.

