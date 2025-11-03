Ограничения вводятся предварительно, и потребителям нужно отслеживать сообщения соответствующих облэнерго.

В отдельных регионах Украины во вторник 4 ноября из-за последствий вражеских атак на энергосистему будут поочередно отключать свет. Также будут ограничивать потребление электроэнергии промышленным потребителям, сообщает Укрэнерго.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Отмечается, что выключать электроэнергию будут утром с 08:00 до 11:00, а также с 15 до 22 часов. Ограничения будут применяться объемом 0,5-1,5 очереди.

В этот же промежуток времени будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей, то есть предприятия должны ограничить использование электроэнергии.

В "Укрэнерго" напомнили, что продолжительность и объем применения отключений может меняться и посоветовали следить за сообщениями на официальных страницах соответствующих облэнерго.

Атаки РФ на энергетику Украины и отключения света

Перед началом отопительного сезона РФ усилила удары по критической инфраструктуре Украины. Больше всего пострадали жители и объекты в таких городах, как Сумы, Чернигов, Харьков, Полтава, а также в столице.

В ночь на 30 октября Россия в очередной раз массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Главной целью врага снова были объекты энергетики. В результате атаки зафиксированы разрушения, а также есть пострадавшие.

Из-за вражеских атак энергетики вынуждены круглосуточно работать - параллельно с этим вводят и плановые отключения для балансировки системы.

