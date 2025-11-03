Православный праздник сегодня в народе прозвали Ерема-сиди дома.

4 ноября в новом православном календаре украинской церкви - день памяти святителя Павла, митрополита Тобольского. Этого украинского святого называли первоклассным проповедником и богословом, а сам он упорно говорил со всеми на украинском языке. Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с этим днем, что запрещено делать и какой праздник сегодня церковный отмечают по старому календарю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

4 ноября по новому календарю (в старом календаре это 17 ноября) - день памяти святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского.

Павел родился в 1705 году в Самборе (Галичина). Его семья была довольно обеспечена, поэтому он получил хорошее образование – сначала учился в Самборском училище православного братства святого апостола Филиппа, а затем в Киево-Могилянской академии. Там же впоследствии преподавал поэтику.

В 1733 году Павел решил принять монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Спустя несколько лет он стал иеромонахом, а в 1741 году его пригласили в Москву, где он служил проповедником при Славяно-греко-латинской академии.

Еще спустя какое-то время Павла назначили архимандритом Юрьевского монастыря в Новгородской епархии (эту обитель основал еще князь Ярослав Мудрый). 14 лет он управлял монастырем, а затем Павла поставили епископом и митрополитом Тобольским и Сибирским.

Святитель на этой должности много времени уделял образованию духовенства: к примеру, он ввел преподавание богословия в Тобольской семинарии, а преподавателей туда пригласил из Киева. Также митрополит заботился о бедных и сиротах, занимался возведением храмов - при нем в Тобольске и других городах построили около 20 каменных церквей, выступал против изъятия церковных имений, которое проводила императрица Екатерина II.

Святитель открыто выступал против вмешательства власти в церковные дела, из-за чего Павла и стали преследовать и вызвали в Петербург. Митрополит Иларион (Огиенко) вспоминает, что Павел был "единомышленником митрополита Арсения (Мациевича) относительно обороны святой Православной Церкви", а также "высокообразованный иерарх, украинец... первоклассный проповедник и богослов. Упорно говорил ко всем на украинском языке".

В Петербург Павел не поехал - ни в первый раз, ни во второй, а продолжал служить в Тобольске. Когда его решили выслать из города, он подал прошение об освобождении и уехал жить в Киево-Печерскую лавру. В Киеве он служил в разных храмах и проводил время в монашеских подвигах.

Умер святитель Павел 4 ноября и был похоронен под Большой лаврской церковью. Сейчас святые мощи покоятся в Ближних пещерах лавры.

В 1999 году Священный Синод Украинской Церкви принял решение причислить святителя к лику святых.

В этот же день согласно новому церковному календарю в Украине вспоминают:

преподобного Иоаникия Великого;

священномученика Никандра, епископа Мирского, и Ермия, пресвитера;

освящение собора Святой Софии в Киеве;

преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского;

икону Богородицы "Оранта-Нерушимая стена".

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 4 ноября вспоминают святителя Рафаила, митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси.

С какими молитвами обращаются к святым, что можно и что сегодня нельзя делать

4 ноября верующие обращаются к святым с молитвами - просят дать сил, мудрости и терпения, чтобы вынести все жизненные испытания.

Перед иконой "Оранта-Нерушимая стена" к Богородице обращаются с молитвами защитить от врагов и недоброжелателей, о мире и согласии в семье, охране дома от бедствий, об исцелении и укреплении здоровья, о помощи в сложных жизненных ситуациях.

В народе день называют Еремей, или Ерема-сиди дома. Это время считают опасным - по поверьям, по земле бродит нечистая сила. Чтобы защититься от нее, в старину на подоконники клали гроздья рябины – они считаются мощным домашним оберегом, а над окнами и над входной дверью защиты ради рисовали кресты.

Согласно приметам, в этот день стараются не выходить без необходимости из дома и не начинать новых дел. Можно наводить порядок в доме, заниматься рукоделием, ремонтом. Еремин день считается временем домашнего уюта и сплоченности, когда семья должна быть под одной крышей.

В православный праздник 4 ноября церковь предупреждает, что следует воздержаться от ссор, осуждения, нельзя проявлять жадность и зависть, лениться, а также отказывать в помощи.

День считается неблагоприятным для визитов, переговоров, сватовства – они обещают неудачу или разочарование. Особое внимание уделяют огню: не следует сегодня одалживать соседям спички – считается, что вместе с ними можно "отдать из дома" благополучие.

Также в этот день не следует заводить новых знакомств, ругаться, особенно супругам - любая мелкая ссора может надолго разрушить мир в доме.

Приметы 4 ноября

По народным приметам дня предсказывают погоду и зиму:

с утра птицы беспокойные - жди дождь или снег вечером;

туман по земле - скоро потеплеет;

день ясный стоит - жди похолодания, а если на закате алое небо – завтра будет сильный ветер;

коты ищут тепла - будет мороз;

круги вокруг солнца - буде буря;

мышей много - зима будет холодной;

снег на Ерему - к богатой и снежной зиме и хорошему урожаю.

В народе говорят: "Ерема - сиди дома", так как этот день редко обходится без осадков.

