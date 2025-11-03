По словам механика, у этого кроссовера есть много проблем.

Опытный автомеханик Скотти Килмер рассказал, какой автомобиль он никогда бы не купил. По его словам, это худший современный кроссовер, пишет Express.

В одном из видео на своем YouTube-канале Килмер призвал людей не покупать Jeep Compass. Он заявил, что у этого кроссовера есть много проблем.

Автомеханик рассказал, что Jeep Compass является маломощной моделью, а также предлагает довольно невысокий уровень комфорта. Более того, Килмер заявил, что у этого кроссовера далеко не лучшая надежность.

Видео дня

"У меня были клиенты, которые ехали на этом кроссовере по дороге, и машина просто глохла. Так что, если вы ищете подержанный кроссовер и хотите получить совет, - не покупайте Compass", - сказал механик.

В комментариях под видео собралось немало отзывов от владельцев Jeep Compass. Многие из них подтвердили, что этот кроссовер действительно имеет целый ряд недостатков.

5 кроссоверов, которых стоит избегать любой ценой

Ранее в Consumer Reports назвали пять премиальных кроссоверов и внедорожников, которые не стоит покупать. По словам экспертов, у этих моделей много проблем.

В частности, эксперты рекомендуют не покупать Alfa Romeo Tonale и Jaguar F-Pace. Также в этот рейтинг вошли Land Rover Defender, Lincoln Aviator и Cadillac Escalade.

Вас также могут заинтересовать новости: