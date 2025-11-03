Стубб подчеркнул, что Финляндия поддерживает усиление военного и экономического давления на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могли бы встретиться на саммите G20, который пройдет в конце ноября в ЮАР. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, пишет MTV Uutiset.

"Если в течение следующих двух-трех недель ситуация будет развиваться так, как ожидается, то, возможно, местом встречи Путина и Зеленского станет саммит G20 в Йоханнесбурге", - сказал он.

Стубб отметил, что пока сейчас нет признаков быстрого прекращения огня или перемирия между Украиной и Россией. Тем не менее, он считает, что "работа за кулисами будет продолжаться".

Видео дня

Президент Финляндии поделился, что на прошлой неделе он говорил о войне в Украине с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он добавил, что лидеры этих стран должны встретиться с президентом США Дональдом Трампом в четверг, 6 ноября.

Кроме того, Стубб подчеркнул, что Финляндия поддерживает усиление военного и экономического давления на Россию. По его словам, это поможет заставить Путина сесть за стол переговоров.

Стубб предложил новое время и место для встречи Путина и Трампа

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что президент США Дональд Трамп мог бы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в конце ноября в ходе саммита G20. Саммит пройдет 21-22 ноября в Йоханнесбурге - крупнейшем городе ЮАР.

Стоит отметить, что ни Трамп, ни Путин не заявляли о намерении приехать на саммит G20. Более того, президент США говорил, что вместо него встречу G20 посетит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Вас также могут заинтересовать новости: