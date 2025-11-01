Если положить в посудомоечную машину один предмет, столовые приборы станут блестящими.

Часто возникают трудности с тем, чтоб идеально вымыть вилки и ложки. Некоторые места оказываются и вовсе недосягаемыми.

УНИАН разобрался, можно ли мыть столовые приборы в посудомойке, а также как сделать это максимально эффективно. Спустя долгие годы эксплуатации вилки и ложки могут стать тусклыми и некрасивыми. Однако есть способ, который вернет им былой блеск, и столовые приборы будут выглядеть как новые.

Как почистить ложки и вилки до блеска в посудомойке

Основатель магазина запчастей для бытовой техники Ransom Spares Ли Гилберт поделился с Express своим лайфхаком для посудомоечных машин. Для этого вам понадобится алюминиевая фольга.

"Идея этого трюка заключается в том, что при контакте теплой воды, моющего средства и столовых приборов в посудомоечной машине происходит химическая реакция, известная как ионный обмен", - объяснил он.

Использование фольги поможет убрать водяные пятна и потускнение столовых приборов.

Гилберт подробно рассказал, как мыть вилки и ложки с применением фольги. Нужно скатать ее в шарик и положить в отделение для столовых приборов. Это очень важно, так как такое расположение гарантирует, что фольга не порвется и останется там до конца мытья.

Этот лайфхак сделает вилки и ложки менее тусклыми и более чистыми. Лучше всего он работает с приборами из настоящего серебра или с серебряным покрытием. В этом случае фольга уберет потускнение, вызванное окислением.

Кроме того, эксперт дал несколько рекомендаций, как улучшить работу посудомоечной машины, чтоб она всегда выполняла свою работу правильно. В первую очередь он посоветовал очищать фильтр от остатков еды и накипи после каждого использования. Важно следить за тем, чтобы разбрызгиватели не были засорены при каждой мойке.

Это повлияет на эффективность и долговечность машин, а также обеспечит гигиеничность.

